Kagge med Michelle Obama-bok

Det er duket for en av høstens bestselgere, når Kagge utgir Michelle Obamas "Lyset i oss alle" denne høsten.

Lyset i oss alle av Michelle Obama utgis i Norge av Kagge Forlag til høsten. Den globale publiseringsdatoen for den nye boken til USAs tidligere førstedame er satt til 15. november, og boken utgis samtidig i 27 land.

Den amerikanske tittelen er The Light We Carry, og på norsk får den tittelen Lyset i oss alle, med undertittelen Å finne styrke i en urolig tid. Den oversettes fra engelsk av Lene Stokseth.

– Har inspirert generasjoner

– Vi gleder oss stort til å utgi denne boken. Den tidligere førstedamen har inspirert generasjoner over hele verden og er et av vår tids største kvinnelige forbilder. Jeg tror denne Lyset i oss alle vil gi norske lesere verdifull innsikt om hvordan vi kan finne styrke og ro, og samtidig være en positiv kraft i både eget og andres liv, sier forlagssjef i Kagge Forlag, Tuva Ørbeck Sørheim, i en pressemelding fra Kagge forlag.

Michelle Obamas første bok Min historie, gikk rett til topps på den norske bestselgerlista da den ble utgitt i 2018. I Lyset i oss alle. Å finne styrke i en urolig tid byr Obama på en givende blanding av sterke historier og gode råd som vil sette fart på samtalen. Boken skal ifølge forlaget inspirere leserne til å se nærmere på sitt eget liv, identifisere kildene til glede og knytte seg til andre på en meningsfylt måte i en turbulent verden.

Se Michelle Obama fortelle om boka her

Deler erfaringer og vaner

I boken forsøker Michelle Obama å gi leserne et verktøysett som vil hjelpe dem til å håndtere endringer bedre, og bevare likevekten midt i alle forandringene. Hun diskuterer spørsmålene mange av oss strever med: Hvordan skal vi bygge opp varige og ærlige vennskap? Hvordan kan vi finne styrke og fellesskap til tross for meningsforskjellene våre? Hvilke verktøy bruker vi for å håndtere manglende selvtillit eller hjelpeløshet? Hva gjør vi når det begynner å føles som om alt blir for mye for oss?

Michelle Obama deler ifølge forlaget en rekke nye historier og refleksjoner over endring, utfordring og makt, deriblant sin tro på at når vi lyser opp livet for andre, kan vi kaste lys over rikdommen og potensialet i våre nærmeste omgivelser og finne frem til dypere sannheter og nye veier til fremskritt.

Selvinnsikt og selvtillit

«Jeg har lært meg at det er greit å erkjenne at selvrespekt er omgitt av sårbarhet, og at det vi menneskene her på jorden har felles, er instinktet for å strebe etter noe bedre, alltid og uansett,» skriver Michelle Obama i innledningen til Lyset i oss alle. «Vi blir mer frimodige i lyset. Hvis du vet hva lyset ditt er, kjenner du deg selv. Du kjenner din egen historie på en ærlig måte. Etter min erfaring bygger denne formen for selvinnsikt opp selvtilliten, noe som igjen bringer ro og evnen til å bevare overblikket. Det fører til sjuende og sist til at man er i stand til å knytte viktige bånd til andre – og for meg er det grunnlaget for alt. Ett lys tenner det neste. Én sterk familie gir styrke til flere. Ett engasjert fellesskap kan tenne lyset i de andre rundt seg. Det er det som er kraften i lyset vi bærer med oss.»

15 000 i førsteopplag

Michelle Obamas forrige bok Min historie, en kritikerrost selvbiografi som skildret livsreisen hennes fra barndommen på South Side i Chicago til det hun opplevde som USAs første svarte førstedame, inspirerte flere generasjoner lesere over hele verden. Den engelske lydbokutgaven, som ble lest inn av forfatteren, fikk en Grammy-pris for «Best Spoken Word Album». Siden utgivelsen 13. november 2018 er Min historie blitt oversatt til 50 språk og har solgt mer enn 17 millioner utgaver i flere formater verden over.

Lyset i oss alle vil bli utgitt i et norsk førsteopplag på 15 000 eksemplarer.