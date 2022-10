Bonnier-sjefen: – Skamløst

Forlagene melder om en uholdbar situasjon, mens strømmetjenestene hevder at de ønsker mangfold.

– Dette er som om ARK-bokhandlene kun skulle ha Gyldendal-bøker på vegger og torv, mens andre forlags utgivelser ble dyttet vekk i skuffer og kroker. Den dominante aktøren i lydbokmarkedet, Storytel, burde også rent juridisk være forsiktig med å opptre slik tjenesten nå gjør. Dette er rent ut skamløst, sier Bonnier-sjef Alexander Henriksen.

Klar «hjemmefordel»

I går publiserte Bok356 en kommentar, med sammenlikning av topplistene hos både Storytel og Fabel. Her kan det virke som eierforlagene har en klar fordel i sine respektive strømmetjenester.

– Videre er dette en trist situasjon både for forfattere som ikke tilhører et vertikalt integrert forlag, men også for publikum som ikke får tilgang til bøker. Utkastet til Bokloven slik det nå foreligger, åpner dessverre for at denne praksisen kan fortsette. Forlagene skal jobbe for bredde. mangfold og god tilgjengelighet av litteratur for alle i Norge. I dette tilfellet jobber Cappelen Damm kun for seg selv, sier Henriksen.

– Setter spillereglene

Men også i Bonnier-eide BookBeat her får topplisten en slagside mot eierforlaget. Ved å se på de fire siste topplistene (for juni til september) har Bonnier 42,5 prosent av plasseringene. Cappelen Damm har 27,5 prosent. Øvrige forlag som finnes blant de førti topplasseringene er Gyldendal (5 titler), Vigmostad & Bjørke (2 titler), Kagge (1 tittel) og Lind & co (4 titler).

– Cappelen Damm har den største markedsandelen på allmennmarkedet. En dominerende aktør som Storytel kan sette spillereglene. Effekten blir at mindre aktører følger etter, sier Henriksen.

– Hinder den frie konkurransen

– Vi har fulgt med på dette over tid, med stadig økende bekymring. Kurateringen i tjenestene viser en tydelig prioritering av eierforlag. Det gjenspeiles i topplistene, og aller tydeligst i Storytel, sier Jorunn Sandsmark, seniorredaktør og tidligere forlagssjef i Kagge.

Hun mener at bransjen må ta tak i problemet snarest.

– Dette hindrer den frie konkurransen i bransjen. Det er en uholdbar situasjon, rett og slett, som vi må jobbe med å finne løsninger på både på kort og lang sikt. Arbeidet med bokloven blir viktig.

Eierforlagene dominerer

Tallenes tale er slik: I løpet av 2022 har Cappelen Damm hatt hele 61 av 135 listeplasseringer hos Storytel. Det er 45 prosent av plasseringene.

Men hos konkurrenten Fabel, er Cappelen Damm ikke å se. Bok365 har tidligere publisert strømmetjenestens toppliste for juni, august og september (vi har ikke fått grunnlag for juli). Blant de totalt 45 plasseringene har ikke Cappelen Damm en eneste tittel inne.

Eierforlagene Gyldendal og Aschehoug er derimot inne med en rekke titler. Gyldendal har 15 av 45 titler, altså 33,3 prosent av totalen, mens Aschehoug, medberegnet datterforlaget Oktober, har 13 av 45 titler – altså 29 prosent. Slår man eierforlagene sammen, har de 28/45 titler, altså 62 prosent av totalen.

Ønsker større katalog

Fabel-sjef Ann-Kristin Vasseljen forteller at fraværet av Cappelen Damm-titler hos dem, ikke skyldes en uvilje fra Fabels side:

– Fabel ønsker titler fra alle forlag i tjenesten og har først og fremst fokus på kunden. En større katalog fra blant annet Cappelen Damm er noe vi har prøvd å få inn siden før sommeren.

Håkon Havik fra Storytel sier det er vanskelig for ham å kommentere påstandene, da det går inn i selve forretningsmodellen:

– Det er umulig for meg å kommentere på dette, da dette berører Storytels forretningshemmeligheter, kundeatferd og hele modellen vår.

Cappelen Damm har ikke noe kommentar utover dette.