Bonnier-dominans på Boklista

Katrine Wessel-Aas går rett inn på førsteplass på Boklista for skjønnlitteratur.

– Dette er nesten uvirkelig! Tenk at vi, den unge utfordreren i bransjen fyller halve bestselgerlista! Samtidig er dette et resultat av beinhard jobbing fra alle de gode kreftene på forlaget. Beinhard jobbing for å skape et attraktivt, seriøst forlag med større bredde og levedyktighet over tid. Og besteselgerlista speiler dette, sier Bonnier-sjef Alexander Even Henriksen.

Bonnier dominerer pallen på Boklista for skjønnlitteratur, hvor det er Bonnier-eide Pitch som tar førsteplassen – eller mer bestemt Katrine Wessel-Aas’ ellevte bok i Winther-serien.

– Jeg vil ta hatten av for imprintet vårt Pitch som jevnt og trutt har bygd opp norsk feelgood, og nå får oppleve at Wessel-Aas gå rett inn på førsteplass. Gratulerer til de enormt flinke folka der!

Også på E-boklista topper Bonnier-bøker. Samuel Bjørks Hitra går rett inn på førsteplass, og Thomas Korsgaards Hvis det skulle komme et menneske rykker opp til andreplass.

– Til syvende og sist er det ikke forlaget som har disse plasseringene. Det er forfatterne. Kundene kjøper forfatternes bøker. De bryr seg ikke om forlag. Vi er bare så heldige å ha så mange forfattere med stor appell.

På Pocket-Boklista er det derimot Cappelen Damm som troner øverst, med Perrins Å vanne blomster om kvelden, som holder stand på førsteplass nok en uke.

Boklista er utarbeidet av Bokhandlerforeningen basert på salgsstatistikk fra flertallet av foreningens medlemmer. Bokdata fra Bokbasen AS. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.

Boklista for skjønnlitteratur – Uke 11 – 2023

Forfatter Tittel Forlag 1 Katrine Wessel-Aas Størst av alt Pitch 2 Thomas Korsgaard Hvis det skulle komme et menneske Bonnier 3 Jojo Moyes I dine sko Bonnier 4 Kristina Ohlsson Skoddehav Gyldendal 5 Samuel Bjørk Hitra Bonnier 6 Stefan Ahnhem En helt annen historie Aschehoug 7 Camilla Läckberg Gjøkungen Gyldendal 8 Valérie Perrin De tre Cappelen Damm 9 Santa Montefiore Vent på meg Bonnier 10 Grethe Bøe Snøleoparden Cappelen Damm 11 Myriam H. Bjerkli m.fl. Påskekrim 2023 Bonnier 12 Jørn Lier Horst Forræderen Bonnier 13 Maren Uthaug 11 % Samlaget 14 Ingeborg Arvola Kniven i ilden Cappelen Damm 15 Thomas Bagger Mannen i tre deler Vigmostad Bjørke

Boklista for generell litteratur – Uke 11 – 2023

Forfatter Tittel Forlag 1 Jenny Skavlan m.fl. Sy din egen fæstdrakt Pullman Publishing 2 Trude Eide Straume Den store airfryerkokeboka Frisk 3 Jarle Enerud Påskequiz 2023 Gyldendal 4 H. A. Hjelmås / T. Steinsland Klompelompe: Nye favoritter til baby J.M. Stenersens Forlag 5 Marit Kolby Hva og når skal vi spise? Frisk 6 Erna Solberg Veien videre Kagge 7 Espen Iversen / Eskil Aasmul Påskequiz Vigmostad Bjørke 8 Trine Aalborg Påskequiz 2023 Bonnier 9 Torkil Færø Pulskuren Cappelen Damm 10 Malin Nesvoll Brønsj o`clock Kagge 11 Inge Lindseth / Susann Stave Femdagers nullstilling Frisk 12 Trude Drevland / Geir Håkonsund Trudes tradisjonsmat Bonnier 13 Aksel Inge Sinding Sa jeg noe feil? Gyldendal 14 D. Solli-Tangen / K. Salvesen Lær å synge som en proff Cappelen Damm 15 Vegard Eikemo Sande Aschehougs store påskequiz 2023 Aschehoug

Barneboklista – Uke 11 – 2023

Forfatter Tittel Forlag 1 T. V. Vikstvedt / A-S. Thomassen Barnas påskenøtter Gyldendal 2 Jørn Lier Horst Operasjon Fartsstripe: Detektivbyrå nr. 2 Bonnier 3 Sam Taplin Kjæledyr: Trykk og lytt Gyldendal 4 Påskequiz: For barn: 6-12 år Zeppelin 5 John S. Jamtli Tungtvannsaksjonen Strand 6 Jørn Lier Horst Quiz: 670 spørsmål og svar Bonnier 7 Malin Falch Portaltreet: Andre del: Nordlys: 6 Egmont Kids Media 8 Beatrix Potter Petter kanin og vennene hans Vigmostad Bjørke 9 Anna Fiske Hvordan snakker man om døden? Cappelen Damm 10 Madeleine I. Halle Barnas egen påskequiz Vigmostad Bjørke 11 Lars Mæhle Monsterkrokodillen: Dinosaurgjengen: 11 Kagge 12 Simon Mugford Messi: Fotballstjerner Aschehoug 13 Bassenget: Bluey Gyldendal 14 Arne Lindmo Kråkeslottets hemmelighet: Trollheim: 1 Figenschou 15 Camilla Brinck Eventyret i Lindrizia: Musse & Helium: 3 Cappelen Damm