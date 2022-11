Bokslukerprisens superfinalister

Nærmere 127 000 elever på mellomtrinnet har lest og stemt fram sine fem superfinalister til Bokslukerprisen 2022/23.

Unge lesere på 5., 6. og 7. trinn har i løpet av høsten lest utdrag fra ti norske bøker i aldersgruppen 10-12 år. De har diskutert og stemt fram hvilke fem bøker de mener skal bli superfinalister i Bokslukerprisen. De utvalgte er:

TIX – Den stygge andungen av Andreas Haukeland & Olav Brekke Mathisen. Illustrert av Odin Helgheim. Gyldendal 2021

Ragnarok 2: Fimbulvinter av Odin Helgheim. Egmont 2021

Skallen av Harald Nortun. Samlaget 2021

Portalpilotene: Det første oppdraget av Stian Gulli. Illustrert av Sigbjørn Lilleeng. Aschehoug 2021

Familien Brattbakk av Julia Kars. Gyldendal 2022

Ni juryklasser fra ulike regioner skal nå i gang med å lese bøkene og deretter stemme fram en vinnerbok. Bokslukerprisen deles ut i Oslo 20. april 2023. Engasjementet i høstens prisarbeid har vært stort fra både elever, lærere og bibliotekarer.

– Det er et svært imponerende arbeid skolene har lagt ned i Bokslukerprisen denne høsten. Med prisen vil vi at leserne skal bli engasjerte, snakke med hverandre om bøkene og få et innblikk i nyere norsk litteratur. Årets tekster har tydelig skapt leseglede og mange gode opplevelser rundt omkring i landet. Både de unge leserne, lærerne og skolebibliotekarene kan være stolte av innsatsen, sier prosjektansvarlig for Bokslukerprisen i Foreningen !les, Christian Goveia Jacobsen.

– Blant superfinalistene er det en god blanding av tekstbøker, illustrerte bøker og en tegneserie. Det er skjønnlitterære spenningsbøker og sakprosa med alvor. Nå blir det interessant å se hvordan bøkene blir mottatt av juryklassene, sier han.

Juryklassene er:

6C ved Nordpolen Skole, Oslo

5.-6. trinn ved Austebygd skule og barnehage, Vestland

7. trinn ved Knarrlagsund Oppvekstsenter, Trøndelag

6. trinn ved Lavangen skole, Troms og Finnmark

6. trinn ved Halmstad skole, Viken

7. trinn ved Solbakken skole, Trøndelag

6. trinn ved Kjølberg skole, Viken

5A ved Stalsberg skole, Viken

6. trinn ved Klevstrand skole, Vestfold & Telemark