Bokslukerprisens superfinalister

Over 120 000 elever på mellomtrinnet har lest og stemt frem sine fem superfinalister til Bokslukerprisen 2023/2024.

Unge lesere på 5., 6. og 7. trinn har i løpet av høsten lest utdrag fra ti norske bøker i aldersgruppen 10-12 år. De har diskutert og stemt frem hvilke fem bøker de mener skal bli superfinalister i Bokslukerprisen.

Nå skal juryklasser fra ulike regioner i gang med å lese bøkene og deretter stemme frem en vinnerbok. Aktivitetsnivået har vært høyt i klasserom og bibliotek denne høsten.

– Det er et svært imponerende arbeid skolene har lagt ned i Bokslukerprisen denne høsten. Med prisen vil vi at leserne skal bli engasjerte, snakke med hverandre om bøkene og få et innblikk i nyere norsk litteratur. Årets tekster har tydelig skapt leseglede og mange gode opplevelser rundt omkring i landet. Både de unge leserne, lærerne og skolebibliotekene kan være stolte av innsatsen, sier prosjektansvarlig for Bokslukerprisen i Foreningen !les, Christian Goveia Jacobsen.

– Blant superfinalistene er det en god blanding av tekstbøker, illustrerte bøker og tegneserier. Det er skjønnlitterære spenningsbøker og inspirerende sakprosa på nynorsk. Nå blir det interessant å se hvordan bøkene blir mottatt av juryklassene, sier han.

Her er finalistene:

Ingvild Bjerkeland: Udyr (Cappelen Damm)

Hans Jørgen Sandnes: Krypto (Gyldendal)

Arne Svingen: I natt er vi usynlige (Gyldendal)

Hanne Gjerde Buch, illustrert av Jenny Synnøve Naustan: Evighetsspillet (Figenschou)

Ørjan Zazzera Johansen, illustrert av Thomas Kirkeberg: Historia om Erling Braut Haaland (Samlaget)

Her er juryklassene:

6. trinn ved Hisøy skole, Agder.

7B ved Grannes skole, Rogaland.

5./6. trinn ved Stanghelle skule, Vestland.

6. trinn ved Volden skole, Vestfold og Telemark.

5A ved Krokstad skole, Viken/ Buskerud.

6. trinn ved Bytårnet skole, Viken/ Østfold.

7. trinn ved Godlia skole, Oslo.

7. trinn ved Valldal skule, Møre og Romsdal.

5. trinn ved Longyearbyen skole, Svalbard.

Bokslukerprisen er en nasjonal leselystpris på mellomtrinnet i regi av Foreningen !les. Prisen har til hensikt å fremme lesing og leselyst. Det er elevene selv som avgjør hvilke bøker som går til superfinalen, og det er juryklassene som avgjør hvilken bok som går av med seieren.

Bokslukerprisen deles ut i Oslo 23. april 2024.