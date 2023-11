Inviterer til en underlig og til dels urovekkende reise

DEBUTANTSPALTEN: Bokens premiss kom til Andrea Brun i en drøm.

Andrea Nicolaisen Brun (f. 1987) har studert engelskspråklig litteratur og jobber som lektor i Oslo. Verden er tegnet med skjelvende hånd er hennes første bok.

Debutboka handler om Paula, en ung psykolog som opplever at en pasient begår selvmord. Hendelsen utløser et skred av skyldfølelse, frykt og desperate impulser. Likevel drar hun alene opp på hytta for å gjennomføre den årlige rypejakten. Der oppdager hun at det står en mystisk maskin like på andre siden av tomtegrensen. Videre handler romanen om Paulas forsøk på å forstå maskinen, pasienten, og de urovekkende opplevelsene hun har på vandringer i fjellanskapet og i den nærmeste bygda.

– Jeg har lenge vært opptatt av møtet mellom menneskets psykologi og teknologi, og hvordan dette representeres i litteraturen. Romanens grunnleggende premiss – en kvinne alene på en hytte, og en fascinerende og samtidig truende maskin like utenfor hytta – kom til meg i en drøm, sier debutanten.

Håpet med fortellingen er å invitere til en underlig og til dels urovekkende reise, og hun håper derfor leserne vil utforske tolkningsrommet romanen åpner for.

Intens kjærlighet til skrivearbeidet

Å forestille seg selv som forfatter, har aldri føltes som et naturlig sted å begynne for Brun.

– Men over mange år, har jeg kjent en sterk motivasjon for, og intens kjærlighet til, skrivearbeidet. En vanlig uke med mange ledige timer til å skrive, og god bruk av disse, kan gi meg en følelse av å være forfatter. Den følelsen er god.

Forfattere som har gjort aller størst inntrykk på debutanten, er Samanta Schweblin og Sylvia Plath.

– Jeg ble introdusert for deres forfatterskap på veldig riktig og viktig tidspunkt for min egen utforskning av litteraturen, sier Brun og fortsetter:

– Foruten disse to, liker jeg forfattere som vrir og vender på virkeligheten på en urovekkende eller språklig interessant måte – for eksempel Julio Cortázar. Det er også mange enkeltverk som har betydd mye, som Frankenstein av Mary Shelly og The Road av Cormac McCharthy.

Debutanten leser mye ulik litteratur samtidig, og gleder seg også til å lese årets debutanter, som Julia Martinčičs novelledebut Hjertet er en alien. Hennes siste kjøp var også boken The Gullton av A.K. Blakemore.

Det kritiske blikket

Som skrivende er det beste skrivetipset den ferske forfatteren har fått, det gamle gode tipset om å «kill your darlings».

– Man må alltid tåle det kritiske blikket på det man skriver, enten sitt eget eller andres, og fjerne det som rett og slett ikke fungerer.

– Selv om en metafor, karakter eller scene i handlingen kan føles «hellig», og helt sentral for prosjektet, kan man måtte ofre dette tekstuelle elementet for å komme videre. Det kan være frigjørende, og i tillegg gi notater til bruk en annen gang.

Brun skriver når hun kan, men helst på formiddagen. Skrivesperre er hun ikke like kjent med, og har et tips i ermet.

– Jeg er usikker på hva skrivesperre egentlig innebærer, men hvis man kjenner på motgang tror jeg det samme gjelder for skriving som ellers i livet. Start i det små, for eksempel oppvasken (rydd i notater), sett det ene ordet etter det andre, og se hva som skjer.

Nå har hun selv også mange ideer hun tror kan være starten på «den vanskelige andreboka».