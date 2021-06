Bokposter på Pride

I dag starter Pride-programmet, og det er en rekke litterære poster man kan få med seg.

Denne uken feires Pride, en fest for skeiv kjærlighet og mangfold. Gjennom en 10-dagsersfestival skal hovedstaden fylles av morsomme og tankevekkende arrangementer. Og blant disse er det en rekke litterære arrangementer publikum kan få med seg.

Det er spesielt tirsdag 22. juni som har et omfattende litterært program. Her er det mulig å få med seg både forfattersamtaler, poesi og litteraturdebatter.

Her er bokpostene på Oslo Pride:

Tirsdag 22. juni

16.30: Forfattermøte med Tom Erik Fure og Johan Ehn (Youngs)

17.45: Litterær samtale med Camila Sosa Villada (Youngs)

18.30: Is the library for everyone? (Digitalt arrangement)

19.15: Rainbow Lasers Pew Pew: The Future Is Queer (Youngs)

20.15: Slamkveld på Pride House (Youngs)

Onsdag 23. juni

18.30: Boklansering: Ny skeiv forskning (Melahouse)

Se hele Pride-programmet her.