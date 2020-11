Boklista: Skikkelig digg nykommer

Hanne Lene Dahlgrens «En skikkelig digg kokebok 2» går rett inn på generell-Boklista.

– Det er strålende. Helt enormt kult. Dette har jeg jobbet for, og drømt om å få til, sier Hanne-Lene Dahlgren.

Nå går boken hennes En skikkelig digg kokebok 2 (Entusiast) inn på tredjeplass på generell-Boklista. Forrige bok ble utgitt på Gyldendal, men Dahlgren har siden den tid valgt å starte eget forlag.

– Å gi ut bok selv på eget forlag betyr mye mer arbeid enn når man har et stort forlag i ryggen. Men jeg ville ha kontroll på hele prosessen, og eie mitt eget materiale, det er derfor jeg gjør dette. I tillegg ønsker jeg å skape forandring i samfunnet med de pengene jeg tjener på bøkene mine, da trenger jeg rett og slett en større del av kaken for å få det til.

Kunden i fokus

– Dette var en veldig god start på forlagseventyret, sier Dahlgren.

Hun tror bokens appell handler om at hun inviterer leseren med i utviklingsprosessen:

– Jeg opplever at det å ha kunden i fokus er hele min suksessformel. Jeg har benyttet meg av 300 testfamilier i utviklingen av oppskriftene til denne boka. Det er en kjøttfri bok til kjøttetere, hvor alle oppskriftene er klimaberegnet, slik at det kun er under en halv kilo Co2 utslipp på hver porsjon.

At så mange nordmenn velger denne kokeboken nå tror Dahlgren har en naturlig forklaring:

– Jeg tror mange syns dette med vegetar er vanskelig, og at de trenger en bok hvor de har alt de trenger å vite. Forrige bok har hittil et opplag på 30 000, og jeg har akkurat trykket på knappen for nytt opplag til bok nummer to, som nå da er oppe i 20 000.

Listen er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.

Boklista for skjønnlitteratur – Uke 45 – 2020

