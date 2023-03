Bokklubben starter podkast

Ny podkast, digitale bokbad og digitalt diskusjonsforum skal hjelpe medlemmene i Bokklubben med sine leseprosjekter. Og for første gang får de tilbud om flere alternative hovedbøker.

Inspirasjon til mer lesing er den røde tråden i Bokklubbens satsinger denne våren. Med podkasten Bokklubben, en podkast om leseglede skal programleder Mie Storbekken og redaktørene i Bokklubben gi lesingen et løft. Målet er å inspirere flere til å legge fra seg telefonen og kose seg med ei bok.

Mie Storbekken har erfaring fra sin egen podkast, «Barnebokpodden», som hun driver sammen med Sebastian Solli. Mie startet nylig som innholdsprodusent i Bokklubben.

– Med Barnebokpodden har jeg fått prøve meg som podkastprodusent på hobbybasis. Nå kan jeg bruke det jeg har lært i arbeidssammenheng. Det er utrolig gøy. Jeg koser meg på jobb. Dette er en meget fin måte å få mer leseglede og bli bedre kjent med Bokklubben på, sier Storbekken.

– Hjalp meg å knekke krim-koden

Podkasten har allerede spilt inn to episoder, og her er det kriminallitteraturen som står i fokus.

– For å være ærlig så har jeg ikke vært noe særlig glad i krim, så da vi tenkte å lansere en podkast såpass nær påske, samtidig som det er krimfestival i Oslo, ble det naturlig å undersøke fenomenet påskekrim. Redaksjonssjefen i Bokklubben, Erlend Sørskaar, har rett og slett hovedfag i krim. Han hjalp meg utrolig nok til å knekke krim-koden, fortsetter hun.

I første episode snakker Mie om hvilke bøker hun liker, slik at Erlend kan hjelpe henne til å finne ei krim-bok han tror hun vil like. I andre episode får vi vite hvorvidt Mie likte anbefalingen, samtidig som Mie og Erlend snakker mer om fenomenet påskekrim.

Nå kan du bytte hovedbok

– Da vi lanserte ny forside på nettsidene våre før jul, varslet vi at flere nye ting var på gang. Alle endringer og forbedringer som vi gjør, har vi gjort etter at vi har pratet med medlemmene våre. Vi vet at folk ønsker seg mer leseglede. Fremover skal vi derfor jobbe enda hardere med å styrke fellesskapsfølelsen samtidig som vi sørger for at medlemmene kommer enda tettere på litteraturen. Som en god start har vi nå fått en skikkelig god podkast, sier direktør Ingeborg Volan.

Blant annet har Bokklubben nettopp lansert mulighet for bytte av hovedbok.

– Siden 1961 har Bokklubben alltid sendt deg én bok vi tror du vil like. Men selv om alle bøkene vi anbefaler er gode, er jo leserne forskjellige. Ideen om å få flere bøker å velge blant kom fra medlemmene selv i noen fokusgrupper i fjor, og vi liker å høre på medlemmene. Nå får de muligheten til å bytte mellom flere alternative bøker, sier Volan.

Digitale bokbad og lesefellesskap

Bokklubben har flere tiårs tradisjon som arrangør av Bokbadet. Nå blir det for første gang et digitalt arrangement, med Quislings koffert-forfatter Trude Lorentzen som første gjest. Dette arrangeres første gang 9. mars.

Bokklubben lover flere arrangement fortløpende, og vil i tillegg skape et lesefellesskap på sosiale medier.

– For å gjøre det enklere for medlemmer og andre lesehester å snakke sammen om bøker, har vi også åpnet en egen facebookgruppe. Den heter selvsagt «Mer leseglede med Bokklubben», avslutter Volan.