Bokhandlerprisen til Renberg

– Den fremste følelsen er en sånn himla barnslig, naiv glede. Det er kokett og tøysete å påstå noe annet. Dette er et ensomt yrke, og å få en sånn applaus for en bok er fantastisk, sier Tore Renberg.

Han er tildelt Bokhandlerprisen 2020 for romanen Tollak til Ingeborg (Cappelen Damm).

– Den neste følelsen er at det er fantastisk med alle folka som har stemt den frem. Det er jo det som er så spesielt med denne prisen, at det er så mange av de som jobber på gulvet i norsk bokbransje som har brydd seg om boka mi. Det føles overveldende.

Femtitre år siden Vesaas

Det er en ekstra dimensjon ved årets prisvinner. Det er nemlig den første nynorsk-boken som blir tildelt prisen, siden Tarjei Vesaas’ Bruene i 1967.

– At jeg blir nevnt i samme setning som min store helt Tarjei Vesaas er utrolig kult, sier Renberg. – Det blir jo sagt at Bokhandlerprisen ikke går til nynorske bøker. Jeg hadde en utveksling med Olaug Nilssen her forleden, en strålende kollega og mednominert, og vi var begge enige om at vi ikke kom til å få denne prisen siden bøkene er på nynorsk. Men så skjer det.

– Fortjener mange lesere

– På vegne av norske bokhandlere vil jeg takke for denne gode, spennende og velskrevne boka. Dette var en leseopplevelse av de sjeldne og jeg håper «Tollak til Ingeborg» får mange lesere, det fortjener den, sier Trine Stensen i Bokhandlerforeningen.

De nominerte til Bokhandlerprisen i år var:

Erika Fatland, «Høyt: En reise i Himalaya», Kagge

Helga Flatland, «Et liv forbi», Aschehoug

Karl Ove Knausgård, «Morgenstjernen», Oktober

Maja Lunde, «Solvokteren», Kagge

Lars Mytting, «Hekneveven», Gyldendal

Olaug Nilssen, «Yt etter evne, få etter behov», Samlaget

Siri Pettersen, «Jernulven», Gyldendal

Tore Renberg, «Tollak til Ingeborg», Cappelen Damm

Zeshan Shakar, «Gul bok», Gyldendal

Gulraiz Sharif, «Hør her’a!», Cappelen Damm

Andre Bokhandlerpris til Renberg

I tillegg til å stå bak den første nynorske prisvinnerboken på 53 år, er Renberg også den sjette forfatteren som har mottatt Bokhandlerprisen to ganger. Og det er et celebert selskap Renberg nå blir del av. De fem andre forfatterne som har mottatt Bokhandlerprisen to ganger er Kristian Kristiansen, Roy Jacobsen, Erik Fosnes Hansen, Lars Saabye Christensen og Per Petterson.

– Var det mer stas å få prisen første gang?

– Nei, vet du hva, det føles som om få være med i et ganske eksklusivt lag. Det er rart og flott. Inni meg er jeg fortsatt 17 år og beundrer Vesaas, Ambjørnsen og Jacobsen. Jeg klarer ikke helt å forholde meg til det. Jacobsen og Saabye Christensen leste jeg på gymnaset. Jeg beundret bøkene deres og drømte om å en dag kunne gi ut min første bok. Den følelsen er veldig nær meg fremdeles, den er veldig tett innpå kroppen fortsatt, sier Renberg, og legger til:

– Når alt dette er sagt, så skal jeg legge dette til side i morgen og arbeide videre.

– Skal du ikke feire litt?

– Jo, det blir garantert et velfortjent glass cava med kona. Jeg skal få lov å være stolt og nyte det, så klart, sier Renberg.