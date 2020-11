Åpner feministisk bokhandel

1. desember åpner Kingos 4 - et feministisk, litterært kollektiv - på Alexander Kiellands plass i Oslo.

I Kingos gate 4, i lokalet til en gammel glassmester-butikk, vil Gullberg & Bostadløkken, Forlaget Brød og Roser og det feministiske tidsskriftet Fett åpne både bokhandel og feministisk hus.

Den første tiden i drift vil antakeligvis være under korona-restriksjoner, men på sikt ønsker Kingos 4 og åpne for både skrivekurs, feministiske boksirkler og andre fysiske samlinger, i tillegg til å drive butikk.

– Vi ser framover og har troen på at det å samles fysisk igjen, etter at pandemien har lagt seg litt, vil bli viktigere enn på veldig lenge, sier initiativtakerne bak huset, Ida Pallin Bostadløkken og Johanne Reinertsen.

De to står bak Gullberg & Bostadløkken som er en interseksjonell, feministisk bokhandel. De vil fremme forfattere som skriver fra et minoritetsperspektiv, det være seg LHBTQI+, melaninrikt, funksjonsvariert, fattig og/eller kvinnelig. G&B vil selge både nye og brukte bøker i Kingos 4.

Vil løfte feministisk litteratur

– Ved å danne et arbeidskollektiv med Brød og Roser og tidsskriftet Fett, åpner det seg mange muligheter for oss. Sammen kan vi sette i gang prosjekter som løfter den feministiske litterære scenen i Norge, vi kan drøfte ideer i et engasjert fellesskap og ikke minst støtte hverandre i det vi gjør. Vi gleder oss stort til å danne en kreativ, feministisk arbeidsplass midt i Oslo by med resten av gjengen sier Bostadløkken.

Madeleine Schultz fra Forlaget Brød og Roser stemmer i:

– På 70-tallet og fram til 1987 hadde Oslo et eget Kvinnehus med blant annet et tverrlitterært kvinneforum. Jeg håper at vi, med dette fysiske lokalet kan gjøre ting som feministiske skrivekurs (for alle kjønn) og samlinger som vil blåse liv i Oslos feministiske, litterære scene.

– På høy tid med feministisk bokhandel

Forlaget Brød og Roser består, i tillegg til Schultz, av Jenny Dellegård. De startet opp høsten 2019 og våren 2020 kom deres første utgivelse, oversettelsen Feminisme for de 99 prosentene. Før jul vil de også gi ut Peppermø som er oversatt fra svensk av Peder Kjøs. I tillegg står forlaget også bak podkasten Feministisk Leseliste.

– Med Kingos 4 gleder vi oss til å bli litt mer tilgjengelige for lesere og potensielle bidragsytere, og vi ser fram til å jobbe mer i fellesskap med andre tekstorienterte aktører i det feministiske økosystemet. Det er dessuten på høy tid at vi både får en feministisk bokhandel, såvel som et tilholdssted for lesende feminister i Oslo, avslutter redaktør i Fett, Hanne Linn Skogvang.