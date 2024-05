Bokhandelens forfatterstipender til Ingebrigtsen, Strøm, Reisop og Eriksen

Bokhandelens forfatterstipender 2024 går til Martin Ingebrigtsen, Dordi Strøm, Olav Løkken Reisop og Lars Henrik Eriksen.

I dag ble Bokhandelens forfatterstipender utdelt på Litteraturfestivalen på Lillehammer. Stipendet er et samarbeid mellom Bokhandlerforeningen, Den norske Forfatterforening og Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere. De litterære rådene i forfatterforeningene innstiller stipendmottakerne.

Hovestipendet på 200 000 gikk til lyriker Martin Ingebrigtsen. Dette stipendet skal «tildeles en særlig fremstående utgivelse fra siste bokår».

– Å være poet er en jobb man må forsørge med annet arbeid, slik at man kan gi ut bøker ganske få legger merke til. Man må finne motivasjonen sin i selve arbeidet, sier han.

Ingebrigtsen debuterte i 2018 med diktsamlingen Riv av seg ansiktet. Fem år senere utga han diktsamlingen, Bukk & Sigd. Juryen skriver blant annet:

«Det er en utgivelse med stor spennvidde (…) Martin Ingebrigtsens innfall er så vilt kreative, samtidig som han har et uomtvistelig talent for å skape vellykkede poetiske bilder og setninger som får det til å søkke i leseren.»

– Når ting som dette stipendet skjer, og man ikke bare får bekreftelse til at det man gjør settes pris på, men dessuten penger til å gjøre mer av det, så er det vanskelig å overdrive hvor enormt mye det betyr. Jeg er svært takknemlig, sier Ingebrigsten.

– Eg er heilt månebedotten

Det deles ut to stipend på 60 000 kroner til nye, sterke forfatterskap innen skjønnlitteratur for voksne. I år går stipendene til forfatterne Dordi Strøm og Olav Løkken Reisop.

Dordi Strøm ble i fjor tildelt NRKs Lytternes romanpris for boka Odel.

«Dette er romankunst som krever sitt av leseren, men den som vier tid og oppmerksomhet til Dordi Strøm blir til gjengjeld rikelig belønnet», skriver juryen.

– Eg er heilt månebedotten over den merksemda boka har fått. At det eg skapar som skrivanda scenograf skulle få ei slik anerkjening frå Bokhandlerforeningen og forfattarkolleger i Det litterære råd, hadde eg aldri drøymt om. Eg tar denne tildelinga som ei sterk oppmodning om å halde frem med å skrive, og derfor er eg både audmjuk, takksam og veldig glad for dette stipendet, sier Strøm.

Olav Løkken Reisop får også stipend på 60 000 kroner. I 2011 debuterte han med prosasamlingen, Pastisj. Siden har han utgitt tre romaner. Romanen Skriverholmen fra 2023 er første bok i en trilogi. Her er fokuset på naturens sårbarhet og potensielle ødeleggelse. Juryen mener Skriverholm ved første øyekast minner om en øko-thriller. Men thriller-betegnelsen er misvisende, for forfatteren stiller flere spørsmål enn han gir svar. Juryen skriver:

«Skriverholmens store styrke ligger (…) i de vare og presise beskrivelsene av naturen. De er kunnskapsrike, forbløffende observante og ofte uhyre velskrevne og viser hva Olav Løkken Reisop på sitt beste er i stand til som forfatter.»

Reisop er nå i det han kaller «en lang innspurt» for å fullføre bok nummer to i trilogien.

– Å få stipendet er en anerkjennelse og utrolig hyggelig. Det hjelper også inn i en presset forfatterøkonomi, og muliggjør arbeid med oppfølgeren, sier han.

– En stor ære

Lars Henrik Eriksen (f. 1995) fra Sandefjord er årets mottaker av barne- og ungdomsbokstipendet. Eriksen er utdannet byggingeniør, men har en livslang kjærlighet til tegneserier og har tegnet så lenge han kan huske.

Illustratøren debuterte med i 2021 med Jakten på evighetsmaskinen, første bok i en planlagt serie kalt Oppfinneren. Eriksen ble nominert til flere priser, og tegneserien er solgt til fire land, deriblant USA. Høsten 2023 kom andre bind i serien: Skrotnissens hemmelighet. Her mener juryen at Eriksen viser til det fulle at han er en av våre aller mest spennende tegneserieskapere. Juryen skriver:

«Tegnestilen til Eriksen er detaljert og tydelig, inspirert av japansk manga. (…) Det er i sum en fortelling som oser av overskudd og kreativitet, samtidig som det fortellertekniske håndverket er solid og gjennomført til minste detalj.»

– Å få utdelt stipendet er en stor ære. Det bidrar til at jeg kan fortsette med å lage Oppfinneren. Det er også utrolig hyggelig å føle at det jeg har laget til nå blir sett og verdsatt. Det betyr virkelig mye for meg, sier Eriksen.

– Tar tid å bygge forfatterskap

– Vi vet det kan ta lang tid å skrive god litteratur, og mange år å bygge et forfatterskap. Vi er glade for at vi kan bidra til å gi nye, lovende forfattere tid og rom til å skrive. Dette er forfatterstemmer vi har stor tro på, og som vi gleder oss til å lese mer av i årene som kommer, sier Anne Schiøtz, direktør i Bokhandlerforeningen.

Blant de tidligere mottakerne av Bokhandlerforeningens forfatterstipender finner vi blant andre Victoria Kielland, Nina Lykke, Matias Faldbakken, Ingeborg Arvola og Lisa Aisato.