Å skrive kreativt handler om mot

Ordet «inspirasjon» kommer av det latinske ordet inspira, som betyr å puste inn. - Vi får altså inspirasjon fra noe utenfor oss selv, forteller forfatter Hilde Østby.

Hilde Østby er aktuell med sakprosaboka Kart over ensomheten. Hun er også forfatteren av blant annet boka Kreativitet. Hjernevitenskapen bak ideene og hvorfor dagdrømmerne skal redde verden. Sistnevnte bok tar blant annet for seg hva inspirasjon er og hvor den kommer fra.

– Yoga er det stedet jeg blir inspirert, forteller Østby.

Det har blitt forsket mye på forholdet mellom stress, traumer og yoga og hva som skjer når vi går inn i kroppen, inn i pusten. For Hilde har yoga vært helt avgjørende for forfatterjobben.

– Når jeg gjør yoga, roer jeg ned hele kroppen. Mens jeg gjør praksisen, får jeg renset tankene. Det handler om å få fatt i min indre stemme.

Det kan hun også få ved å meditere og gå turer i skogen.

Yoga er det stedet jeg blir inspirert

Du må kjenne deg selv godt

For tekst uten retning og fokus er ingenting.

– Tekst er jo bare ord, og det er der yoga, meditasjon og skogsturer kommer inn. Du må bli kjent med deg selv. Du må la det flomme og bare skje.

Men det er viktig å ikke prøve for hardt. Det er da hun gjerne tyr til yogaen. Eller til en tur i skoen. – Da faller ting på plass, sier Østby.

For det å skrive en bra tekst, mener hun altså det handler om å kjenne seg selv godt.

– Man kan ikke gjøre noe for andre, om vi ikke våger å møte oss selv, sier forfatteren. Hun mener derfor det er viktig å ha øyeblikk alene med seg selv og finne ro og et indre fokus.

Kart over ensomheten var ekstra krevende for Østby å skrive.

– Jeg måtte konfrontere mye mørkt, og vanskelig og trist stoff. Men hvis jeg bare kan nå frem til én leser, er det verdt det. Mer kan jeg ikke håpe på, egentlig. Men selvfølgelig vil jeg egentlig nå alle i Norge, og skape revolusjon. Det bor en stormannsgal liten forfatter inni meg.

Les vår anmeldelse av Hilde Østbys Kart over ensomheten her

Inspirasjon er kreativt arbeid

Østby mener at det å skrive kreativt handler mye om mot.

– Å våge å gå steder du ikke vet du egentlig ikke vil gå, eller å ikke vite hvor du skal gå, krever at du er modig.

Men før hun går i gang med arbeidet, jobber hun åpent og intuitivt. Hun må lete seg frem til hva boka er.

– Jo mer jeg jobber meg inn i tematikken, jo mer presser boka seg frem av materialet selv, forteller hun.

Derfor begynner Østby alltid en ny bok med å spre seg vidt og bredt.

– Jeg går meg gjerne vill og har ikke svaret. Plutselig har jeg lest en masse om øyenkontakt og blikk, for eksempel, og finner etter hvert ut hvordan det er viktig for boka.

Det var det som skjedde da hun skrev Kart over ensomheten. Boka ble til mens hun skrev, bokstavelig talt. Og slik var det da hun skrev boka om kreativitet. Da dukket dette med kjedsomhet opp i materialet, igjen og igjen.

– Jeg går etter de rare tingene, prøver å se ting fra motsatt vinkel. Jeg legger merke til rare ord og ting som stikker seg ut, det som ikke er som forventet. Og fra der kan jeg skape en tekst, en ny måte å se verden på, forteller hun.

La det flomme!

Vi kan ha mange flyktige idéer, men det er veldig få idéer som er gode nok til at man bør dedikere år av livet sitt til dem, mener Østby. For en bok tar mange år, og vil feste ved navnet ditt for alltid. Om du får en idé, legg den bort en stund, før du trekker den frem igjen. Da vet du om den er god nok. For henne må idéen være god nok til å kunne være en del av kroppen og livet hennes.

– Men nå jobber jo jeg på en enormt emosjonell måte, da, legger Østby til.

Hun beskriver det som at hun gifter seg med en idé. Så om for eksempel et forlag kommer til henne med en bokidé, da spør hun seg selv: Vil jeg dette? Som regel vil hun ikke det. – Det tar tross alt lang tid å skrive en bok. Og navnet mitt skal jo knyttes til boka og stå i biblioteket lenge!

Vi kan ha mange flyktige idéer, men det er veldig få idéer som er gode nok til at man bør dedikere år av livet sitt til dem.

Store ting fortalt enkelt

Både i boka om kreativitet og i boka om ensomhet tar hun i bruk et knep: Hun tyr til barnebøkenes verden. I Kreativitet lar hun Alice fra Alice i Eventyrland føre oss ned i kreativitetshullet. I Kart over ensomheten er det Tove Janssons Knøttet fra Hvem skal trøste Knøttet? som tar oss med inn i ensomhetsmørket. Åtte godnatthistorier fra Mummidalen leder oss gjennom de åtte kapitlene som utgjør boka.

Dette grepet er ikke tilfeldig.

– Barnelitteratur forteller store ting på en enkel måte. Også kjenner alle disse barnebokfigurene. Det blir lettere å nå frem til leseren på den måten. I tillegg handler både Kreativitet og ensomhetsboka om barndom, kanskje mer enn noe annet, mener Østby. Til hennes siste bok var det en forfatterkollega som ga henne idéen om å bruke Mummidalen.

Barnelitteratur forteller store ting på en enkel måte

Skrivefellesskap

– Jeg har alltid testlesere. Deres kommentarer og spørsmål er med på å forme boka. Det var også slik, i samarbeid med andre, at hennes første roman ble til.

– Jeg var en del av nettsamfunnet Underskog, og jeg var desperat singel etter å ha vært sammen med en fyr i ni år. Der, på nettsamfunnet, la jeg ut beskjed om at jeg kunne gå på date med ti mennesker, og beskrive det som skjedde etterpå, som ti lange, rare, skriftlige tv-episioder.

Så det gjorde hun. En redaktør la merke til det, og det ble til hennes debutroman Leksikon om lengsel. SoMe-teksten måtte imidlertid forkastes før det kunne bli roman. Roman er noe annet enn sosiale medier.

– Men jeg ble flink til å bruke sosiale medier til å teste leserrespons, forteller hun. – Jeg trengte å puffes ut på en scene og og lære meg å snakke til folk, ikke være så introvert og mystisk. Jeg bruker fortsatt sosiale medier på den måten.

Jeg har alltid testlesere. Deres kommentarer og spørsmål er med på å forme boka.

Norsk språk er min palett

Testlesere til tross – i bunnen av all skriving ligger dette: Det er uhyre viktig å kunne håndverket.

– Jeg eier det norske språket. Det er min palett, forteller Østby, som mener hun ikke behersker engelsk på langt nær godt nok til å skrive sin bøker i den språkdrakten, selv om hun snakker engelsk hver dag med sin britiske ektemann.

Språket vårt har så mange nyanser og fasetter, og det er bare på morsmålet sitt man behersker all språklig rikdom og kulturelle nyanser.

– Jeg ser så mange skrive på engelsk. Jeg fatter ikke hvorfor, sier hun. Det blir ikke naturlig å skrive på annet språk enn sitt eget.

Jeg eier det norske språket. Det er min palett

Skrivesperre

Selv om Hilde Østby har skrevet hele livet, har hun opplevd å få skrivesperre. Dette skjedde da hun for mange år tilbake kom til et lite forlag og forleggeren snakket mye om betydningen av å skrive en bestselger. Det stoppet helt for henne.

En venninne kom henne til unnsetning. Hun ga henne et sett regler å følge:

– Hun sa: i dag skal du få lov til å skrive fem minutter. Men så må du slutte å skrive, og legge det fra deg. Det samme skal du gjøre i morgen, og dagen etter det, og dagen etter det.

Etterhvert fikk Østby lov å trappe opp skrivinga med et minutt per dag. Dermed ble hun trigget til å fortsette. Det er det to grunner til: Først og fremst handler det om å sette seg ved tastaturet. Å skrive bok handler om mengdetrening. Dernest handler det om at med så begrenset tid til å skrive trigger lysten til å skrive mer. Hun ble kurert.

Skriv mye og legg lista lavt

– Skal du skrive bok, må du skrive veldig mye. Legg lista lavt. Det vil jo bli mye bedre etterhvert. Og til slutt kommer jo det morsomme: redigeringen! Det beste med å skrive er å redigere! Alt blir så mye bedre når man filer og flikker og flytter og dytter. Tenk på det som minst like viktig som skriveprosessen!

skal du skrive bok, må du skrive veldig mye. Legg lista lavt

En annen ting hun har lært, er at du må legge fra deg alle suksesskriterier. Det var forventningen fra det lille forlaget om at hun skulle skrive en bestselger, som drepte skrivelysten helt.

Derfor har hun ikke gjort seg økonomisk avhengig av å måtte selge mange bøker. Hun har fått stipend fra Det faglitterære fond, fra Fritt Ord og Norsk kulturråd. Hun tar også oppdrag som sakprosakritiker, skribent, konsulent, foredragsholder, språkvasker og korrekturleser.

– Jeg følger min egen impuls og nysgjerrighet uten andre forpliktelser enn bøkene selv.

Slik får Hilde Østby kreativiteten til å flyte. Mens det er yogaen som gir henne inspirasjon.

Fordi hun kjenner seg selv.

Tre nyttige tips til inspirasjon fra Hilde Østby:

Våg å ikke vite hvor du skal

Skriv mye og legg lista lavt

Legg fra deg alle suksesskriterier

Hilde Østbys nettside finner du her