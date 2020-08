– Blomster til dedikerte bokhandlere

Markedskonsulent i Oktober Karina Rohde skal bruke sommerferien på å bade, bade og bade - men aller helst skulle hun nok delt ut blomster til alle landets bokhandlere.

– Hvor tilbringer du ferien?

– I år blir vi mest sannsynlig hjemme. Turist i egen by, cruisende rundt i Oslo med lastesykkelen vår, på leting etter (for oss) nye badesteder og kule lekeplasser. Etter at Danmark vek fra seks-nettersregelen sin frister det veldig med en tur til København også.

– Har noen ferieplaner blitt endret på grunn av corona-pandemien?

– I år var vi seint ute, heldigvis! Hadde mange tanker om hva vi ønsket å gjøre, men ingen konkrete planer, så da var det bare å holde seg til «ingen konkrete planer». Så kan vi heller planlegge for en superferie neste år!

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Bading, bading og bading! Pluss en god dose is, sol og varme, lange kvelder med god vin og tid til å lese. Får jeg i tillegg gjennomført et av årets ørtenhundreogførti prosjekter er det et stort pluss!

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Hvis jeg skal velge noe som ikke står på Oktobers utgivelsesliste må jeg si at Arkiv over bortkomne barn av Valeria Luiselli foreløpig står som årets favoritt! Så håper jeg å få lest Pariseren i løpet av sommeren, men nå blir det nye forlagslokaler på meg fra høsten av, så da spørs det om ikke Gyldendals høstliste må prioriteres i første omgang.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Grillmat og god salat! Jeg har heldigvis en kjæreste som er veldig glad i å lage mat, så lenge han får leke seg med den nye fancy grillen sin, legger ikke jeg føringer for hva som skal komme på tallerkenen.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Alle de fantastiske og dedikerte bokhandlerne rundt om i landet, som vet hva kundene sine vil ha, og som tør å satse på og kjøpe inn titler uavhengig av kjedeledelsens innkjøp.

– … og hvem ville du gitt en brennmanet?

– Ingen. Jeg velger å tro at vi alle i utgangspunktet har litteraturen og bokas beste i tankene.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Hvis jeg kun skal fokusere på vår bransje ville jeg sørget for å få innført bokloven, med et rabatt-tak på 50 prosent. Forlag og butikk er gjensidig avhengig av hverandre, det burde vært gjenspeilet i avtaleforhandlinger.

– Hva savner du mest i disse corona-tider?

– Klemming må ha vært det største savnet! Og nå som det endelig er innafor å være litt mer borti hverandre er det utrolig hvor glad jeg kan bli av en klem.