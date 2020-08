Klart for Amazon-start i Norden

Project Dancing Queen: Amazon søker etter toppsjef for det svenske markedet, og bekrefter sin inntreden i Norden.

I går ble ryktene som har svirret det siste året endelig bekreftet: Den amerikanske netthandelen Amazon etablerer seg i Sverige – og Norden. Og prosjektet går passende nok under navnet «Project Dancing Queen».

– Amazon har vært tilgjengelig for svenske forbrukere og selskap gjennom våre ulike europeiske hjemmesider gjennom flere år, men neste steg er å introdusere et komplett detaljhandelstilbud i Sverige og det er det vi planlegger å gjøre nå. Vi er optimistiske til at vi, gjennom å fokusere på de tingene vi tror kundene vil legge størst vekt på – lave priser, stort vareutvalg og raske leveranser – på sikt vil kunne vinne de svenske kundenes tillit, sier Alex Ootes, Vice President EU Expansion hos Amazon.

Søker toppsjef for Norden

Det amerikanske selskapet bekrefter etableringen gjennom en pressemelding tirsdag kveld, og går samtidig ut med stillingsutlysning etter en toppsjef for det svenske markedet. I følge utlysningen leter Amazon etter en svensktalende leder, som vil være stasjonert ved Amazons hovedkontor i Luxemburg, og som vil ha ansvar for «det større Norden-området».

Det er sistnevnte ordlyd i stillingsutlysningen gjør at mange nå spekulerer i når Amazons lansering i Norge, Danmark og Finland vil følge. Shifter.no skriver at Amazon nok bruker Sverige som en «inngangsport til Norden», og at en lansering i de øvrige nordiske landene er svært sannsynlig.

Usikker lanseringsdato

Selv om selve lanseringen av netthandelen i Sverige nå er bekreftet, har ikke Amazon gått ut med en offisiell lanseringsdato. Men i følge svb.se skal det dreie seg om en lansering i september eller oktober, slik at de er klare til Black Friday i slutten av november.

Og Amazon virker å ligge godt i rute til å kunne lansere denne høsten.

Ehandel.se, som overvåker svensk og internasjonal ehandel, kunne i går publisere skjermdumper fra hvordan Amazon.se kommer til å se ut. De påstår at det mangler noe oversetting til svensk, men hevder at siden fungerer optimalt.

Dersom man prøver å klikke seg inn på Amazon.se i dag, blir brukeren omdirigert til den tyske Amazon-siden.

– De har sovet i timen

– Nå må man sette seg ned og vurdere hva Amazons inntreden vil bety for deg og din bedrift. Nå har de ikke etablert seg i Norge ennå, men det begynner å bli farlig nærme, sier Morten Krogh Moe, daglig leder i dataanalyseselskapet Sannsyn, til Dagens Næringsliv.

Han mener norske bedrifter må forberede seg på den internasjonale konkurransen som kommer.

– Nå må retailere i Norge konkurrere innen databruk, logistikk, pris og ikke minst lojalitetsprogrammer. Amazon er en verdensledende aktør på blant annet disse punktene. Norske bedrifter må få løsninger og strategier på dette som gjør dem konkurransedyktige, sier han.

Mindre nådig er professor Peder Inge Furuseth ved Handelshøyskolen BI. Han mener norske bedrifter må ta seg på tak for de kommende Amazon-lanseringen.

– Man kan godt si at norske varehandelsaktører må skjerpe seg. De har sovet i timen, sier han til DN.no.

Det skal ikke være satt opp nettsteder for Amazon i hverken Norge, Danmark eller Finland. Og når en eventuell norsk lansering kommer, er usikkert. Men at det kommer en norsk lansering av Amazon, som kanskje vil gå under navnet «Project La det Swinge», er det nok bare å belage seg på.