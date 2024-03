Blir prosjektleder i Megafon

Sara Engesæth går fra Semway til Megafon Forlag.

Megafon Forlag øker staben fra to til tre hoder. Nå har gründerne og forleggerne Anne Gaathaug og Vebjørn Rogne fått Sara Engesæth (26) med på laget. Engesæth går inn i jobben som prosjektleder i forlaget, og kommer fra tilsvarende stilling i markedsføringsbyrået Semway.

– Å ta skrittet inn i forlagsbransjen er veldig stort og utrolig gøy. For meg er det ikke bare et yrkesvalg, men også et ønske om å bidra til kulturen og samfunnet ved at mangfoldet av perspektiver får en plass i offentligheten. Jeg ser frem til å være med på å forme ideer til historier som ikke bare engasjerer og inspirerer, men som også når ut til de menneskene de er ment for, sier Sara Engesæth.

Hun har bachelor i kreativ markedskommunikasjon fra Høyskolen Kristiania, samt årsstudium i utviklingsstudier fra Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet).

Gode fortellere

Anne Gaathaug og Vebjørn Rogne startet Megafon Forlag i fjor, og i disse dager lanseres forlagets første utgivelser.

De to forlagsgründerne har lang og mangfoldig fartstid fra bransjen – Anne Gaathaug med en årrekke som forlagssjef i Kagge og som leder for Thorleif Dahls kulturbibliotek, Vebjørn Rogne som mangeårig forlagssjef i Schibsted og som gründer og sjefredaktør for Bok365.

– Vi er veldig glade for å få med oss Sara på laget. Hun blir et verdifullt tilskudd når vi skal bringe et mangfold av forfatterstemmer og bokutgivelser ut til et bredt publikum, via mange plattformer. I Megafon skal vi skape et godt «hjem» for gode ideer og gode fortellere, både innenfor sakprosa og skjønnlitteratur, sier forlegger Vebjørn Rogne.

Målrettet kommunikasjon

– Med min bakgrunn ser jeg spesielt frem til å jobbe med markedsføringsstrategier som kan styrke forlagets tilstedeværelse i et stadig mer digitalisert landskap. Jeg tror målrettet kommunikasjon gjennom både tradisjonelle og moderne plattformer, for å skape en dialog med leserne våre og mellom leserne våre. Jeg gleder meg til å få være med på å bygge opp forlaget sammen med dyktige og dedikerte kolleger og forfattere, sier Sara Engesæth.