Disse krimbøkene selger best

Bare Jo Nesbø sto i veien for at hans svenske krimkollega Pascal Engman skulle ha pallplassen for seg selv på bestselgerlisten for krim hittil i år.

Pascal Engmans 2020-tittel «Ildlandet» i pocketformat er den krimboken som har solgt aller mest i årets 11 første uker, viser oversikten fra Bokhandlerforeningen – rett før påsken melder seg og alle skal lese krim. Engman sikrer seg også andreplass med pocketutgaven av 2022-boken «Enkene» – før Jo Nesbø og hans «Blodmåne» fra 2022 stikker seg inn på en tredjeplass. Engman er tilbake på fjerdeplass med «Rottekongen» (2021) på krimlisten. I tillegg gikk Pascal Engmans nye krimroman «Bestselger» rett inn på topp på boklisten for skjønnlitteratur da den utkom i slutten av februar her til lands. Kvinnene selger mest i 2024 Om listen er mannsdominert, så påpeker direktør Anne Schiøtz i Bokhandlerforeningen at det er motsatt på listen over mestselgende krimbøker av norske forfattere utgitt i 2024. – Der står kvinnelige forfattere bak de fem mest solgte nye norske krimbøkene hittil i år, opplyser Schiøtz i en epost til NTB. Agnes Lovise Matre topper listen med «Fritt vilt», som er fjerde bok siden 2017 viet lensmannen Bengt Alvsaker. Debutanten Inger Johanne Øen følger på andreplass med «Det du eier evig», første bok ut i en planlagt serie om politietterforsker Silja Frost, med Randi Fuglehaug og «Skallebank» på fjerde. Nok en debutant følger på femte, Kaja Nygaard med «Et mørkere vann». – Det lover godt for alle som ønsker seg nye norske krimdronninger, sier Bokhandlerforeningens direktør. Disse selger best Her er de bestselgende krimbøkene hittil i 2024 «Ildlandet» – Pascal Engman (2020) «Enkene» – Pascal Engman (2022) «Blodmåne» – Jo Nesbø (2022) «Rottekongen» – Pascal Engman (2021) «Det siste stykket hjem» – Ørjan N. Karlsson (2022) «Offermakeren» – Viveca Sten (2024) «Skygger» – Sara Strömberg (2023) «Mørke menn» – Jens Henrik Jensen (2019) «Arr» – Jørn Lier Horst (2023) «Jenta uten hjerte» – Marit Reiersgård (2014, pocketutgave i 2024) Mestselgende krim utgitt i 2024 av norske forfattere «Fritt vilt» – Agnes Lovise Matre «Det du eier evig» – Inger Johanne Øen «Skallebank» – Randi Fuglehaug «Et mørkere vann» – Kaja Gjersem Nygaard «Samiras død» – Myriam H. Bjerkli «Løvinnen» – Sven Petter Næss «Redebyggeren» – Merete Junker «Liksteinen» – Marit Reiersgård «Pegasus» – Øystein Bogen «Sorgsankeren» – Heine T. Bakkeid