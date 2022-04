Blir oversatt-redaktør i Aschehoug

– Vanvittig stas å bli en del av den dedikerte og dyktige Aschehoug-gjengen, sier Maria Horvei.

Maria Horvei (33) er ansatt som ny redaktør for oversatt skjønnlitteratur i Aschehoug. Horvei har bakgrunn som kritiker, skribent og litterær konsulent, med mastergrad i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo. I 2018–2021 var hun redaktør for litteraturtidsskriftet Vinduet.

Skjellsettende møter

– Først og fremst gleder jeg meg! Å få lov til å arbeide med litteratur fra alle verdenshjørner, fra hjertet av Sehesteds plass, er noe av en drømmesituasjon. Det er i den oversatte litteraturen noen av de mest skjellsettende møtene mellom leser og forfatter skjer, på tvers av landegrenser og kulturer, og jeg ser utrolig frem til å bidra til enda flere slike møter i tiden fremover, sier Maria Horvei. – I tillegg er det selvsagt vanvittig stas å bli en del av den dedikerte og dyktige Aschehoug-gjengen, og det i forlagets jubileumsår. Nå satser jeg på å få med meg så mye som mulig av de neste 150 årene.

Rik litterær arv

– Maria Horvei har etablert seg som en av sin generasjons beste lesere. Gjennom redaktørgjerningen i Vinduet viste hun også nese for å sette litterær dagsorden, ikke minst gjennom profileringen av flere internasjonale forfatterskap som siden har blitt plukket opp av norske forlag. Vi er svært stolte av at hun kommer til Aschehoug, hvor hun vil styrke et allerede sterkt og offensivt lag. I tillegg til å forvalte en rik litterær arv og mange forfatterskap som har blitt leserfavoritter her til lands, er vi i ferd med å bygge en liste med forfatterskap som vil bli stående som blant de fremste i vår tid. I det arbeidet kunne vi ikke ønsket oss en bedre alliert enn Maria, sier forlagssjef for skjønnlitteratur i Aschehoug, Nora Campbell.

Maria Horvei tiltrer stillingen 1. august.