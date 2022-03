Blir ny PR-sjef i Bonnier

Julie Kalager går fra Gyldendal til Bonnier Forlag.

– Jeg vil takke Gyldendal for seks fantastiske år der jeg har fått arbeide med det jeg brenner for. Det har vært utrolig givende å jobbe med så flotte kolleger og så dyktige forfattere, sier Julie Kalager, som forlater jobben som informasjonsansvarlig i Gyldendal, til fordel for jobb som PR-sjef hos konkurrenten rett rundt hjørnet.

– Nå har jeg fått en spennende mulighet hos utfordreren. Bonnier kombinerer ny energi med dype røtter i bokbransjen, og det gleder jeg meg til å bli en del av, sier Kalager.

– Vi hadde mange gode søkere både utenfra og fra bransjen. Men Julie var en helt uovertruffen ener. For en kraft og kompetanse hun har. Våre forfattere fortjener kun det beste, og det får de i Julie, sier Alexander Even Henriksen, administrerende direktør i Bonnier Forlag.

– En talentmagnet

Så langt i 2022 har forlaget rukket å tiltrekke seg et lite kobbel av profilerte medarbeidere. Det begynte med sjefsredaktør for norsk skjønnlitteratur, Dan Andersen, som gikk fra Tiden. Så fulgte barnebok-sjef Lindy Andersen som gikk fra Cappelen Damm, kort tid etter kom ny redaksjonssjef for sakprosa Andreas Hatlevik fra DN, etterfulgt av stjernejournalistene Kjetil Østli og Torbjørn Ekelund som blir redaktører i en egen imprint Kolombia. Og nå er altså sjefsstolen for PR besatt av Julie Kalager.

– Det føles som vi har blitt litt av en talentmagnet nå. Men flinke folk like å leke med andre flinke folk. Når vi nå vokser og bygger for å bli et stort og markant forlag i Norge, er det godt å kjenne at vi har en sånn tiltrekningskraft. Vi bygger med de beste folka, sier Alexander Even Henriksen.

Fjerde største forlag

Bonnier Norsk Forlag har på kort tid etablert seg som Norges fjerde største allmennforlag, med en rekke kjente forfattere i stallen – som Jørn Lier Horst, Unni Lindell, Anne B. Ragde, Tom Egeland, Sally Rooney, Jojo Moyes, Jørgen Jæger, Jan-Erik Fjell, Thomas Enger, Linn Skåber, Katrine Wessel-Aas, Sophie Elise og Camilla Läckberg. Forlagsgruppen inkluderer også Kolombia Forlag og Pitch Forlag. Totalomsetningen for hele forlagsgrupperingen endte i 2021 på mer enn 150 millioner.