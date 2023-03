Blir første trippelvinner

Torkil Damhaug er den første i Rivertonprisens historie som har mottatt «Den gylne revolver» tre ganger.

– Jeg kjenner meg lettet og glad, kanskje enda mer enn sist. Når Rivertonjuryen nå gir meg en tredje revolver, velger jeg å forstå det slik at de ser en utvikling i forfatterskapet mitt, og ikke bare en gjentagelse av noe jeg har skrevet tidligere, sier Damhaug om prisen.

Torkil Damhaug får Rivertonprisen 2022 for krimromanen Hund uten grav. Han har tidligere fått prisen for Ildmannen (2011) og En femte årstid (2016). Han blir med det den første trippelvinneren i Rivertonprisens historie. Det eneste som kommer nærme er Jo Nesbø, med to Riverton-tildelinger og en Riverton-ærespris.

– Blir nok ikke alene i toppen lenge

Da Damhaug ble tildelt sin andre Rivertonpris uttalte Damhaug til Bok365 at det føltes større enn første gang han ble tildelt prisen. Det samme sier han nå:

– Det kjennes større og større for hver gang. Nettopp fordi juryen ser en utvikling i forfatterskapet mitt.

– Klarer du å sette ord på hva den utviklingen i forfatterskapet ditt kan være?

– Hver bok må ha sin form, som passer det stoffet. Det er ikke bare en formel, hvor man kan putte inn hvilken som helst handling eller karakterer. Jeg må skrive om noe jeg virkelig brenner for, og så er jeg veldig opptatt av å utfordre krimsjangerens form, forteller Damhaug til Bok365.

Han var tidligere i et celebert selskap med et knippe krimforfattere som har mottatt Rivertonprisen to ganger. Nå er han en ensom majestet.

– Jeg syns alle de andre som har mottatt to revolvere godt kunne fortjene en til. Det føles som en enorm ære å bli den første som får prisen tre ganger. Men alle som har fått den to ganger, fra Nesbø, Fossum, Dahl, Lindell, Staalesen og så videre, skriver fortsatt veldig godt og kommer til å fortsette å gjøre det i mange år fremover. Så det skulle ikke forundre meg om det vanker flere revolvere der også. Jeg blir nok ikke alene på den forblåste toppen veldig lenge.

«Uvanlig litterær kvalitet»

«Ulike fortellinger konkurrerer i denne kriminalromanen som i kraft av personskildringer, skiftende miljøbeskrivelser, intrikate og troverdige konflikter, og en mesterlig håndtering av alle skiftende fortellemåter, utvilsomt også kan kalles en samtidsroman av uvanlig litterær kvalitet», skriver Rivertonjuryen i sin begrunnelse.

Den har i år bestått av Sarah Natasha Melbye, Jon Ewo og Hans H. Skei. Sistnevnte uttalte også følgende da vinneren ble offentliggjort på Litteraturhuset i dag:

«Jeg hadde håpet at det skulle være mulig, i alle fall innenfor min tid i juryen for Rivertonprisen, å unngå å gi prisen til samme forfatter for tredje gang. Hund uten grav gjorde et hvert slikt håp til skamme.»

Disse var nominert

Rivertonprisen, «Den gylne revolver», deles ut årlig av Rivertonklubben for det beste arbeid innen norsk kriminallitteratur. Prisen er et samarbeid mellom Rivertonklubben, Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen. Prisen ble delt ut for første gang i 1973, og gikk i fjor til Heine Bakkeid for St. Avenger.

Rivertonklubben ble startet i 1972, og det er Rivertonklubbens egen jury som utnevner vinneren. Prisen og klubben er oppkalt etter forfatteren Stein Riverton.

De nominerte til Rivertonprisen 2022 var:

Torkil Damhaug, Hund uten grav, Cappelen Damm.

Myriam H. Bjerkli, Grønnøyd monster, Bonnier Forlag

H. S. Palladino, Den som frykter snøen, Cappelen Damm

Johan Høst, En nasjon i sjakk, Vigmostad & Bjørke

Ingrid Berglund, Den svarte svanen, Gyldendal