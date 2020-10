Bastianprisen til Eldøen og Bolstad

Gøril Eldøen er tildelt Bastianprisen 2020, og Kari Bolstad er tildelt Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur 2020.

Bastianprisen ble i år delt ut for 70. gang, og selve prisoverrekkelsene fant sted i et lukket arrangement på Nasjonalbiblioteket. Prisen er den gjeveste utmerkelsen en skjønnlitterær oversetter til norsk kan få, og tildeles for en fremragende oversettelse.

– Vi gratulerer begge vinnerne på det hjerteligste. Både Gøril Eldøen og Kari Bolstad har jobbet med Gyldendal i flere år, og gitt viktige og toneangivende utenlandske bøker fremragende norsk språkdrakt. At prisene deles ut for nettopp Virginie Despentes’ Vernon Subutex og Johan Theorins Slaget om Salajak, er en særlig hyllest til språklig lekenhet, oppfinnsomhet og forankring i litterær tradisjon, sier Cathrine Bakke Bolin, forlagssjef for oversatt skjønnlitteratur.

«Sjarmert og begeistret»

Gøril Eldøen (f. 1974) er tildelt prisen for sin oversettelse fra fransk av Virginie Despentes’ Vernon Subutex. Hun mottok Kritikerprisen for beste oversettelse 2018 for oversettelsen av første bok i trilogien.

«Vi har valgt å la oss sjarmere og begeistre – av en språktone så sprelsk, poengtert og dynamisk at det er tydelig at oversetteren virkelig har måttet legge seg i selen for å matche originalen. Man skulle nesten tro dette var originalskrevet på norsk, så uanstrengt virker det. Samtidig er det teksttro. Det dreier seg rett og slett om et særdeles heldig møte mellom original og oversetter, om veldig god kjemi. At en bok som leses av så mange foreligger på et så forbilledlig sikkert og levende norsk, bidrar til å utvikle den allmenne språkfølelsen,» heter det blant annet i Bastiankomiteens begrunnelse. Årets Bastiankomité har bestått av Inger Gjelsvik, Anne Cathrine Straume og Margunn Vikingstad.

Barneprisen til Bolstad

Kari Bolstad (f. 1950) er tildelt prisen for sin oversettelse fra svensk av Johan Theorins fantasybok for barn Slaget om Salajak. Hun har oversatt over 100 titler fra svensk og tysk.

Bastiankomiteen for barne- og ungdomslitteratur gir Bolstad ros for fantasifulle banneord og språklig bredde. «Oversetteren har vært trofast mot forfatteren og lagt seg tett opp til originalen, og derfor greid å gjenskape originalens korthugne sagastil som er så riktig i denne teksten. Men selv med denne nærheten til originalen har oversetteren elegant unngått enhver svesisme. Teksten er blitt norsk tvers igjennom. En oversetter som navigerer så fjellstøtt mellom to tross alt så like språk, viser et bunnsolid kjennskap både til kildespråket og sitt eget. Resultatet er en bok der teksten flyter lett og er god å lese. Det virker så enkelt – men er et resultat av nøyaktig arbeid og mye omtanke fra oversetterens side.» Årets Bastiankomité for barne- og ungdomslitteratur har bestått av Kyrre Haugen Bakke, Heidi Grinde og Steffen Sørum.

Om Bastianprisen

Bastianprisen er Norsk Oversetterforenings pris for fremragende skjønnlitterær oversettelse. Det utdeles normalt to priser hvert år, hvorav en for barne- og ungdomslitteratur.

Bastianprisen har svært høy prestisje blant oversetterne selv og regnes som den største utmerkelse en norsk skjønnlitterær oversetter kan få. Alle påmeldte titler blir lest og vurdert av en fagjury med hovedvekt av erfarne oversettere som kjenner de utfordringene en oversetter kan støte på i en litterær tekst, og alle aktuelle titler blir lest grundig opp mot originalen. Bastianprisen er dermed den prisen som i størst grad vurderer den oversatte boka nettopp som oversettelse.

Bastianprisen har vært delt ut siden 1951, Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur siden 1984. Prisen består av en statuett og kr 50 000.