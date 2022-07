Barneboom i Bonnier

Lindy Andersen bygger nytt A-lag i Universitetsgata.

Ting skjer lynraskt på barnebokfronten i Bonnier. I mai gikk Lindy Andersen fra Fontini og Cappelen Damm til stillingen som sjef for barn og unge i Universitetsgata 20. Bare to måneder senere har hun rekruttert tre personer til den nyopprettede redaksjonen.

– Ja dette gikk raskere enn forventet, men akkurat de folka jeg ønsket var klare for dette nå. Arild Rossebø er en ambisiøs og trygg redaktør som brenner for barnebøker, Liselotte Dick er en av Norges mest erfarne bokdesignere og vil få en nyvinning av en stilling vi kaller Visuell redaktør mens Johanna Birkeland er en sterk og kreativ sjefredaktør som alltid har leselyst i fokus og samtidig er hun et unikum på lyd – hun står bak mange av Cappelen Damms lydbok-suksesser for barn, forteller Lindy Andersen. Med på laget er allerede redaktør Anne Huso som blant annet holder i Norges mest solgte barnebokserie om Detektivbyrå nr. 2.

Suksess og leselyst

– Hva er planen, Lindy Andersen?

– Planen er å bli Norges ledende forlag på barn og ungdom. Dette handler delvis om å skape en suksess, men det handler også om det brennende engasjementet jeg og de på laget her har for oppdraget vårt – å skape leselyst for unge mennesker, sier Andersen.

Hun er slett ikke ukjent med å rulle i gang nye, store «start-ups». I tillegg til fartstid i Cappelen Damm, har hun bygget opp betydelige barneboksatsinger i Landbruksforlaget/Tun, Schibsted og sitt eget Fontini.

– Drømmejobben

– Jeg føler meg privilegert som får jobbe med barnelitteratur i alle formater, helt klart min drømmejobb! Det er spennende å være med fra start og bygge opp en nytenkende redaksjon med erfarne og dyktige kolleger i Bonnier, sier Johanna Birkeland, og legger til: – For meg er bøker, og særlig barnebøker selve verdensnøkkelen. Drivkraften min er å utgi gode barnebøker som åpner verden, og som kan gi små og store lesere direkte tilgang til menneskene, naturen, fantasien, kreativiteten, historien – ja, egentlig hele det kaotiske og forunderlige livet som omgir oss.

Teft og lidenskap

Også Liselotte Dick gleder seg stort til å komme i gang i sin nye jobb, og mener hun vet hva hun går til:

– Som selvstendig designer har jeg fulgt og jobbet med Lindy i snart ti år og har fått et nært kjennskap til hennes lidenskapelige forhold til gode og ikke minst vakre barnebøker, og hennes teft når det gjelder hva som slår an hos målgruppen. Så da hun spurte om jeg ville være med på laget i Bonniers satsing på barne- og ungdomslitteratur, sa jeg ja med en gang!

Den nye redaksjonen skal inkludere illustrasjon og design, form og farge, fra et tidlig stadium av bokas liv:

– Det taktile er spesielt viktig i en barnebok, særlig for de yngre leserne som skal tas med inn i en ny verden samtidig som de tilegner seg kunnskap og leseferdighet. En god barnebok skal utfordre alle sansene, være god å holde i og trekke deg inn med både farger og former i tillegg til teksten. Jeg gleder meg til å jobbe i en redaksjon som tar det visuelle på alvor, fastslår Liselotte Dick, som beskriver Bonnier som et friskt pust og en spennende utfordrer som tiltrekker seg masse flinke folk.

Mange rekrutteringer

– Det er et enormt potensial i barnebokfeltet. Dette har Bonnier skjønt, og med deres ambisjoner er dette et perfekt sted for meg, forteller Arild Rossebø.

Bonnier har vært svært aktive på overgangsmarkedet så langt dette året: Det begynte med sjefsredaktør for norsk skjønnlitteratur, Dan Andersen, som gikk fra Tiden. Så fulgte barnebok-sjef Lindy Andersen fra Cappelen Damm. Kort tid etter kom det tunge journalist-krefter inn døra, med Andreas Hatlevik fra DN som ble ny redaksjonssjef for sakprosa, etterfulgt av duoen Kjetil Østli og Torbjørn Ekelund til imprintet Kolombia. Videre denne våren forlot Julie Kalager fra Gyldendal for å bli PR-sjef i Bonnier, og nå går altså Johanna Birkeland fra jobben som redaksjonssjef for Cappelen Damm Lyd for å være med på Bonniers barneboksatsing sammen med trekløveret Liselotte Dick, Arild Rossebø og Anne Huso.

– Flinke folk liker å leke med andre flinke folk. Det er vanvittig gøy å få bygge med de aller beste, sier Bonnier-sjef Alexander Even Henriksen.