Barn får større innflytelse

Mens foreldrene velger bøkene i bokhandelen, tar barna selv styringa over hvilke av strømmetjenestenes titler de klikker på.

Den svenske lydbokrapporten Barnlitterära strömningar viser både på likheter og forskjeller mellom barns og voksnes lyttemønster. En likhet er at lange bokserier med omfattende backlist står sterkt, mens en vesentlig forskjell er at lydbøkene til barn i langt større grad leses av forfatterne selv. Til de voksnes lydbøker brukes heller profesjonelle skuespillere.

En annen tydelig forskjell er at lydbøker for barn i langt større grad enn for voksne henter inspirasjon fra andre medier som radio, podkast, film og tv-serier. Mange av titlene er i tillegg utgitt av forlag som ikke gir ut barnebøker på papir, skriver Svensk Bokhandel.

Brukerdata fra 2018 – 2020

Bak rapporten Barnlitterära strömningar står to svenske litteratursosiologer ved Uppsala universitet som har fått tilgang til brukerdata fra Storytel, Bookbeat og Nextory for perioden 2018 – 2020. Rapporten viser også at alder er en viktig faktor for hvor mye barn lytter på lydbøker. Mediet står aller sterkest i aldersgruppa 6 – 9 år, en aldersgruppe som også er storforbrukere av trykte bøker.

I rapporten framgår det også at barn i større grad bestemmer over sitt eget bokkonsum av lydbøker, sammenliknet med trykte bøker. Mens det er foreldrene som går i den fysiske bokhandelen og velger bøker for sine små, tar barna i større grad selv styringa over hvilke av strømmetjenestes titler de klikker på.

Hele rapporten finner du her.