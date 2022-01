Stjerneskribenter med Bonnier-imprint

De har høstet priser for journalistikken sin, skrevet flere bestselgerbøker og gründet nettmagasin-suksessen Harvest. Nå lager Kjetil Østli og Torbjørn Ekelund eget forlag – sammen med Bonnier.

– Gjennom Harvest Magazine har vi i årevis lest og redigert andre skribenters tekster og artikler, som senere endte som bøker. Å starte eget forlag er et ønske om å følge manuset helt til mål. Forlaget og Harvest skal sammen være et arnested for sakprosa av høyeste kvalitet, sier Kjetil Østli og Torbjørn Ekelund.

Flere utmerkelser

Østli og Ekelund gründet nettmagasinet Harvest i 2013. Magasinet har vært en stor suksess, og har i dag nærmere 4 000 betalende abonnenter. Journalist og forfatter Kjetil Østli har blant annet skrevet bøkene Politi & Røver, Lars Monsen og Den nye fisken. Har mottatt Brageprisen, Hestenes-prisen og flere andre utmerkelser.

Torbjørn Ekelund – forfatter, journalist og forlagsredaktør – har skrevet en rekke bøker, blant annet selvbiografien til Aksel Lund Svindal, samt flere bøker i sjangeren nature writing. Bøkene hans er oversatt til åtte språk.

Vil prøve noe nytt

Sakprosa-forlaget får navnet Kolombia Forlag, og blir et imprint under Bonnier Norsk Forlag, tidligere Strawberry Publishing.

– Vi har vært imponert over det Strawberry på kort tid har fått til i forlagsbransjen. Med tyngden og ambisjonene til det ærverdige Bonnierkonsernet i ryggen, er dette forlagshuset et perfekt sted å være for oss, som vil ha frihet til å prøve noe nytt.

– Og navnet Kolombia?

– Det er rett og slett fordi vi liker ordet. Det ligger noe overraskende der, et sus av noe mystisk og ukjent, forteller de nybakte forleggerne.

«Røffhet og kultivert eleganse»

Bonnier-sjef Alexander Even Henriksen er svært fornøyd med å få Kolombia forlag under Bonniers vinger.

– Kjetil og Torbjørn har i en årrekke vært i elitedivisjonen av norske skribenter. Jeg er personlig fan og har i lang tid beundret miksen av røffhet og kultivert eleganse. Dette er gatesmarte hakkespetter med intellektuell snert. Nå gleder jeg meg stort til å se hva de får til som redaktører og forleggere, sier Henriksen og legger til:

– Dette er ytterligere med på å posisjonere Bonnier der vi skal være, med et viktig avtrykk i norsk kultur og samfunnsliv. Nå bygger vi et drømmelag av de beste folkene, hevder Henriksen, som nylig rekrutterte DN-topp Andreas Hatlevik til redaksjonssjef for sakprosa, Dan Andersen som sjefsredaktør for norsk skjønnlitteratur og Cappelen Damm-sjef Lindy Andersen som leder for barne- og ungdomsbokredaksjonen.