Årets beste tegneserie-julehefter

Vi triller terning på årets tegneserie-julehefter. De er slett ikke få.

Jøje oss! Juleheftebunkene har jommen vokst seg høye de siste årene. Selv om vi lot anmelder Leif Gjerstad ta seg av de tekstbaserte heftene sist uke, er det rikelig med julehefte-utgivelser igjen.

Her er BOK365s vurdering av tegneserie-juleheftene:

Med villsvin som julefavoritt

Julens store Asterix 2020

Vi begynner med et hyggelig gjensyn med gamle venner. Det er nå over seksti år siden manusforfatter René Goscinny og tegner Albert Uderzo skapte Asterix-serien. Vi er mange som opp gjennom årene har latt oss fornøye av Asterix, Obelix og resten av rolleregisteret i den lille gallerlandsbyen – og deres kamp mot de romerske okkupantene. Denne julen har man samlet to av de sterkeste fortellingene, Asterix og Kleopatra og Asterix og goterne, i ett og samme «julehefte». Dette holder fremdeles i lange baner. Lav julefaktor kompenseres med skyhøy kvalitet. En veritabel villsvinfest for nye og gamle Asterix-fans.

VR

Om oppkomlinger og snobberi

Fiinbeck og Fia – Julen 2020

Som klassisk tegeseriekunst betraktet, er vanskelig å slå dette. Jostein Hansen skriver i sin utmerkede introduksjon til årets hefte: «Ta deg gjerne ekstra god tid til en ekstra gjennomlesing. De fascinerende detaljene utvider perspektivet.» I innledningen «En brutal klassereise» griper han også tak i et knippe interessante aspekter ved serien.

Egentlig er det rundt tjue år siden Fiinbeck og Fia ble nedlagt, og stripene henter sin handling ytterligere et par generasjoner tilbake. Forfengelighet og jåleri er både internasjonalt og tidløst. Og det er nettopp det historiene kretser rundt: Fias higen etter overklasse-liv med rike venner, mens Fiinbeck heller vil spille poker og dampe sigar med gamle kompiser fra tiden før han ble en holden mann – langt unna Fias katzenjammer-pregede sangøvelser. Det er ikke alltid de mest kreative vendingene og sluttpoengene her, men George McManus’ fabelaktige og detaljrike art nouveau-inspirerte tegninger er en liten fest i seg selv.

VR

Ekte julestemning

Walt Disney julehefte – Julen 2020

Walt Disney hører liksom julen til – og det samme gjør Disney og Donald-juleheftene, som det etter hvert er blitt temmelig mange varianter av. I årets Walt Disney-julehefte får norske lesere stifte bekjentskap med historier som hittil har vært upublisert i Norge. Det er dessuten frydefullt at Donald-historiene får selskap av både Peter Pan og mesterdetektiven Basil Mus. Alle historiene er varme og artige, og ikke minst har de julen i sentrum. Det kan jo ikke bli annet enn terningkast seks av det.

NS

Tradisjonsrikt tospann

Tom og Jerry – Julen 2020

Det kjente radarparet boltrer seg i to historier i årets julehefte. I den første historien blir Tom endelig kvitt Jerry, og i den andre historien blir Jerry endelig kvitt Tom. Men det er nok ingen spoiler at enden på visa i begge historiene er at de finner ut at de er best sammen – tross alt. Dette juleheftet er perfekt for unge lesere – med en slapstick-humor, som ikke føles gammeldags, og en dose god moral i disse juletider. Og ikke minst er det massevis av god julestemning.

NS

«Norsk» Donald i særklasse

Donald – Jul i Gruffenberg.

Det er et helnorsk ensemble står bak dette Donald-heftet. Knut Nærum og Tormod Løkling har skrevet manus, mens Arild Midthun står for tegningene. Her er det fantasy, magi og en god tvist. Donald og trillingene blir kastet inn i en magisk verden, hvor julen er utryddet. Endene må hjelpe til med å gjenopprette den rette juleånden. Juleheftet er blitt en vaskekte pageturner, faktisk fryktelig spennende – både for unge og gamle Donald-fans. Slik skal det gjøres!

NS

Melankoli og nostalgi

Nemi – Julen 2020

Lise Myhres Nemi er for mange fast inventar i desember. Med årets julehefte forstår man godt hvorfor. Her møter vi julegale Nemi, som alle jule-crazy lesere vil kjenne seg igjen i, men også de som må holde ut med dem. Myhre presenterer en perfekt blanding av nostalgi og melankoli i sine striper. Spesielt flotte er illustrasjonene til André Bjerkes «Boken». Det er poetiske striper og det er morsomme striper, og ikke minst en haug av populærkulturelle referanser. Med andre ord: Her er det noe for enhver.

NS

I reguleringstannlegens blindsone

Pondus julen 2020

Enten du er på jakt etter de mest brutale taklingene, den inderligste fotballklubbkjærligheten, de styggeste bikkjene eller de minst billedskjønne pubgjestene: Du finner alt her. Det er 20 år siden Pondus fikk sitt eget månedsblad – og året etter kom den første Pondus-boken. For mange lesere er Pondus, Jokke & Co blitt et must.

Frode Øverli leverer også denne julen. Her er det mange morsomme umiskjennelige øverliske scener, befolket av et rollegalleri som i stor grad har skulket timene hos reguleringstannlegen. Alt ispedd litt quiz-krydder innimellom rutene. Heftet kan også by på tilstrekkelig julefaktor – på godt og vondt. I sistnevnte kategori er Onkel Eddies oppvåkning etter et juleparty som er gått over helt over stag aldeles ubetalelig.

VR

Gjenkjennelig hjemmefront

Therese G. Eide: Jul på hjemmefronten

I Jul på hjemmefronten er det gjenkjennelig julemas som står i sentrum, selv for oss uten barn. Therese fikk tre barn på 21 måneder, og julen er preget av både kjas og mas og lett kaos, men også en forventning om å gjøre ungenes jul perfekt. I dette skjønnmaler hun sin egen barndomsjul, mens hun prøver å finne ut hva som er den egentlige meningen med høytiden. Hun kommer frem til at det må være «Fake it til you make it». Heftet inneholder tre gjestebidrag, men det er hovedhistorien som skinner sterkest.

NS

Herlig absurde enrutere

Rutetid – Julen 2020

Gode en-rutere er en kunst i seg selv. Få tegneserieøyeblikk føles bedre enn når slike småbisarre påfunn funker – enten vi snakker om Gary Larson, svenske Stenmark, eller som her: fra Frode Øverlis hånd. Det er en sjanger Øverli absolutt behersker, og hadde juleheftet i større grad vært rendyrket på hans Rutetid, ville heftet spunnet forbi Pondus-pappas hovedprosjekt og landet på sekseren. Det er absolutt sympatisk å slippe til andre gode tegnere, men i sum blir det for «utvannet», med flere serier som bryter med grunnkompet til hovedserien. Av gjestene er det Sverre Bjørstad Graffs «Absurdgalleriet» som glir best inn i dette juleheftet. Uansett er dette absolutt en av julens varmeste anbefalinger.

VR

Søt NRK spin-off

Stjernestøv – Ønskelista

Dette juleheftet er basert på NRKs julekalender med samme navn, men byr på en helt original historie. I heftet er det Jos lillesøster Eva som står i sentrum. Hennes ønskeliste til Julenissen forsvinner, og fortvilelsen blir om mulig enda større når hun dessuten ikke får være med pappa og brødrene på overnattingstur til en trehytte. Historien er søt, og illustrasjonene er nydelige. Julemagien er helt klart tilstede, om enn i en litt forutsigbar historie.

NS

Sjarm-duo i særklasse

Tommy og Tigern – Julen 2020

«Gjensyn med universets kuleste radarpar» lover Egmont på omslaget til Tommy & Tigerns julehefte – i år som i fjor. Og rett skal være rett: Dette holder fremdeles. Bill Wattersons særegne strek, smarte og lune humor gjør dette til en svært så hyggelig stund. Gjennomgående høy kvalitet – og lar du deg ikke sjarmere av dette har du et hjerte av stein. Man har også maktet å kjøre på med nok snø mellom permene til at julestemningen er på plass. Gjesteseriene «Perler for svin» og «Bar bikkje» holder ikke samme høye nivå, men de breier seg heller ikke så voldsomt.

VR

Aktiviteter for hele familien

Øisteins juleblyant

Dette er et rent aktivitetshefte, et juleaktivitetshefte om du vil. Gjennom enkle oppskrifter viser Øistein hvordan du kan forandre enkle pappkartonger til små nisser, eller hvordan du kan lage en hel julelandsby med kun en pappeske. Oppskriftene er enkle å følge, og det er fine motiver for barna å fargelegge. Før man gir heftet til poden er det derimot viktig å sjekke at man har nok papp i hus, og være forberedt på at man selv nok må hjelpe til på de fleste av aktivitetene.

NS

Klassisk frustrert and

Donald Duck – God gammel årgang

Lesere som er en stykke opp i årene husker de klassiske ensiderne med Donald Duck, som gjerne ble brukt i ukeblader eller som pausehistorier i Donald-bladene. De følger gjerne en noenlunde fast formel, som kretser rundt problem og problemløsing – hvor Donald gjerne er vekselvis frustrert, indignert, smart og lur, fornøyd eller forbannet. En utfordring dukker opp, Donald får en smart idé som funker/ikke funker, og i den avsluttende ruten er han såre fornøyd eller det stikk motsatte.

Streken er nydelig. Klassisk Disney.

VR

Julaften kommer tidlig

Disneys julaften – Fra alle oss til alle dere

Tegneserieversjonen av de klassiske tegneseriene som blir vist i «Timmys Gresshoppes jul» på TV hver julaften. Det er med andre ord svært gjenkjennelig. Julekortene Timmy Gresshoppe mottar fra ulike Disney-figurer er en rød tråd gjennom heftet. Her er det blant annet besøk til Julenissens verksted, musene som syr Askepotts kjole, og Mowgli på eventyr i jungelen. Vi hadde gjerne sett litt flere besøk, men den sistnevnte historien fyller halve bladet. Her får vi rett og slett hele Jungelboken-filmen i tegnet form. Dette gjør at heftet ikke når helt opp til sekseren, men likevel er dette et av de beste bladene på markedet i år.

NS

Back to the sixties

Donald Duck & Co – Jul på 60-tallet

Resepten her er like enkel som den er velfungerende: Man har samlet fire Donald-blader fra 1960-tallet i ett og samme hefte. Helt konkret snakker vi om de tre siste numrene fra 1962 og det første fra 1963. I tillegg har man tatt med avslutningen av fortsettelseshistorien fra nummer to i 1963, for å slippe hatmail fra ribbestinne, frustrerte lesere.

Mer enn som så har man ikke gjort – og nettopp det er styrken. Her er alt med: omslag, oppgaver og annonser – hvilket gir det hele en hyggelig nostalgisk touch. Så får vi tilgi farge-mispass og stedvis stygg beskjæring. Visuelt-estetisk er dette Donald-juleheftet dermed i motsatt ende av skalaen enn det tidligere nevnte Donald Duck – God gammel årgang.

Hva et Donald-blad kostet i 1962? 1 krone. En del mer må du gi for dette juleheftet, men slett ingen upris.

VR

Rock n’ roll-jul

Kollektivet – Julen 2020

Kollektivets julehefte inneholder flere historier, som alle har tilfelles at de sentrerer rundt julefeiringen. Her er det både kulturkræsj når Ronnys uber-kristne foreldre kommer på besøk, en illustrert versjon av Margrethe Munthes «På nissen sitter låven» og gavemas – og selvsagt et mangfoldig karaktergalleri. Til tross for tidvis litt platte forsøk på humor, er dette jevnt over et fornøyelig julehefte, som frembringer julestemning hos leseren.

NS

For unge detektiver

Detektivbyrå nr. 2 – Jakten på pepperkakemannen – Julehefte

Mange har fulgt Tiril, Oliver og Åtto på deres mange eskapader i en av norgeshistoriens største barneboksuksesser. I høst kom bok nummer 25 i seriesuksessen fra radarparet Jørn Lier Horst og tegner Hans Jørgen Sandnes. De har også funnet formelen også på julehefte-fronten, og i år er tema «Jakten på pepperkakemannen». Det er, som tittelen antyder, ikke de mest hardbarkede kriminelle vi jakter på. Harmløse saker fra et tradisjonelt, tidløst univers – hvor kun et søk på en pc avslører at vi befinner oss nær vår tid. Et riktig så hyggelig hefte, fint tegnet av Sandnes og med en liten nøtt å knekke på hvert oppslag underveis som saken nøstes opp.

VR

På nevene løs

Blondie – Julen 2020

Vold i hjemmet høres definitivt ikke ut som godkjent juleunderholdning, men faktum er at det knapt går et oppslag i Blondie uten at det er en eller annen form for håndgemeng gående. For ordens skyld: det går begge veier over kjønnsgrensen.

Det er noe umiskjennelig amerikansk og rørende sjarmerende etterkrigs-tidstypisk over Blondie – med 1950-tallssettingen, hvor far går på kontor, mor steller hjemme og påtrengende dørselgere kjeppjages. Her er det fin strek, godt driv og mengder av temperament. Samt de nevnte slagsmål – med naboer, med dørselgere, med den humørsyke sjefen Julius Dithers og med pryl fra irettesettende kjevlebankende koner.

Pluss for fin intro forfattet av Harry Hansen.

VR

Gjestebidrag bladets morsomste

Radio Gaga: Juleønsket – Julen 2020

Radio Gagas julehefte er ikke heftet du kjøper om du skal komme i julestemning. Men det betyr ikke at du ikke skal kjøpe det. For heftet byr på god humor, så vel som stort kryssord og quiz. Det er heftets første historie, «Juleønsket» og Børres kubjelle-artistkarriere, som er Radio Gaga-gjengens morsomste. Men det er gjestebidraget fra Kollektivet som er høydepunktet i bladet, når Gry skal bake nordnorske julekaker. Det er underlig at Torbjørn Lien (Kollektivet) ikke ønsket den med i eget julehefte…

Over stokk og stein og isråker

Aukrusts jul: Flåklypa Julen 2020

Det enkle er ofte det beste, hevder en dagligvarekjede. Manusforfatter Haakon W. Isachsen og tegner Thierry Capezzone sverger ikke til den resepten. Når Reodor, Solan og Ludvig sendes ut på nye eventyr – først til hovedstaden, og deretter ut på bøljan blå, er det ikke måte på hvilke prøvelser, vendinger og forviklinger våre venner skal gjennomleve. Det hele er blitt en temmelig «røyka», kaotisk og tidvis lett forvirrende affære. Det er nesten lettere å regne opp hva som ikke er puttet opp i gryta her, enn å regne sammen hva som er med.

Du verden hvor gjerne vi skulle gitt denne toppkarakter, med det flotte og detaljrike arbeidet Capezzone har gjort til dette heftet. Her har han lagt lista høyt. Men den lett kaotiske historien trekker ned, og femmeren er av det snillere slaget.

Merk: I bladhyllene figurerer også spesialutgivelsen Aukrust i hundre, hvor 38 tegneserieskapere, illustratører, forfattere og kunsthistorikere, hyller Kjell Aukrust i året han ville ha rundet 100 år. Ikke egentlig et julehefte, men slett ikke stiv pris trass i stive permer. Anbefales på det varmeste!

VR

Jakten på juletorsken

Lunch – Juletorsken

Børge Lund har fått seg en god leserskare her hjemme, med sin kontorist-humoserie Lunch. Slikt blir det selvsagt også julehefte av. Stripene fra kontor-miljø er «så där» denne gang, men en flott tegnet hovedhistorie trekker opp. Her snakker vi juletradisjon, slekters gang, forventninger, saltvann og juletorsken som skal på bordet. Inkludert i heftet er også Jobbrådet julespesial og julenøtter for Lunch-fans.

VR

Secret santa til besvær

Storefri: Secret santa – Julen 2020

Dette er juleheftet for lærerne. Det blir tydelig i forordet, hvor lærernes største utfordring dette året, det kaldblodige viruset, viser seg å være fagfornyelsen. Til tross for at forordet også hevder at de som ikke er lærere, nok ikke vil henge med i alle heftets historier, er ikke det tilfellet. Det kan argumenteres at juleheftet passer for alle som jobber med kolleger. Hovedhistorien om stresset ved å gjennomføre en «Secret santa» på jobb i julestria er morsom. De øvrige stripene er kanskje litt for lette og forutsigbare. Men med fine høydepunkter, som eleven som endelig blir sett i skolegården eller eleven som etter hardt arbeid endelig får 6’er på en prøve.

NS

Klassisk – og upublisert

Donald Duck & Co Julehefte 2020

En klassiker fra Daniel Branca med Onkel Skrue – sammen med Ole, Dole og Doffen – som åpningshistorie, supplert med et knippe historier som aldri har vært publisert i Norge. Det står på Donalds julemeny i år. Også dette holder mål, og hvilket eller hvilke man vil velge i Disney-bunken handler litt om smak og behag, med hensyn til foretrukne figurer og epoker.

VR

Ikke særlig uvant

Carl Barks’ jul – Julen 2020

I årets Carl Barks julehefte får leserne servert historier fra tidsperioden 1947 til 1960. Blant annet får man servert den aller første historien om Hakkespettene. Juleheftets forord lover at man vil se Andeby-karakterene i uvante roller, men: det er ikke noe særlig uvant med onkel Skrue som ikke vil bruke penger eller Ole, Dole og Doffen som rampete. Et julehefte som, i likhet med enkelte av de andre i julehefte-bunken, har noen karakterer som nok aldri ville funnet veien inn i et Donald-blad i dag. Blant annet medisindoktoren fra sydligere strøk med gebrokken norsk eller indianere som lurer Skrue og Donald for penger.

NS

Tvilsomt tidsbilde

Kapteinens jul – Julen 2020

Som redaktør Dag Lønsjø anfører i sin intro til dette juleheftet: Her er det både dyremishandling, daglig rundjuling av barn, offentlig korrupsjon, kvinneundertrykkelse og et foreldet syn på innfødte. Serien er lagt til en ikke navngitt stillehavsøy som styres av kong Bongo. Svært politisk ukorrekt etter dagens målestokk, med andre ord.

Som noen vet, finner vi persongalleriet her i to serier: I Knoll og Tott og i Kapteinens jul. Førstnevnte ble startet av Rudolph Dirks som «The Katzenjammer Kids» allerede i 1897 – av mange regnet som verdens første tegneserie, og i hvert fall den første med snakkebobler. Men etter at Dirks måtte ut i krigen og deretter ville ta en pause, fortsatte Knoll og Tott i Hearst-avisene uten Dirks medvirkning – men etter et rettslig oppgjør fikk Dirks rett til å seile videre under et annet serienavn: The Captain and the Kids – som altså er grunnlaget for Kapteinens jul.

Årets hefte henter sitt innhold fra 1968, med studentopprør og flower power. Hovedhistorien, tegnet av Rudolph Dirks, er preget av nettopp det. Den er artig nok, med et småmorsomt cliffhanger-tekstgrep på tampen av hver side. Sønnen John Dirks har for øvrig tegnet siste historie i heftet.

VR

Gaper over for mye

Dragevokterens jul

Juleheftet er basert på spillefilmen med samme navn, og heftet bærer et filmatisk preg. Vi følger Sara, som gjemmer seg fra alle, og som en dag snubler over en vaskekte drage. Til tross for fantasy-preget, er det en moderne fortelling, med fine illustrasjoner. Den bærer derimot preg av at handlingen i en to timers lang kinofilm må presses inn på knappe 40 sider. Den ville gjort seg bedre med litt mer boltreplass, i for eksempel en tegneserieroman. Men til tross for en litt heseblesende leseropplevelse, tilbyr Dragevokterens jul en fin lesestund.

NS

Klassisk nynorsk

Smørbukk – Jula 2020

Dette er en tegneserie og et julehefte noen har god kjennskap, andre ikke. De førstnevnte hører gjerne til «Norsk Barneblad-sfæren», nynorsk-folk på Vestlandet og spredd rundt i landet ellers. Slik sett blir oppvekst og forhold til fenomenet førende for hvorvidt man omfavner Smørbukk-serien, eller synes dette er håpløse, gammeldagse greier.

Håkon Aasnes står for tekst og tegning til årets hovedhistorie, og har gjort en god jobb med denne. Den andre er klassisk Smørbukk fra 1970-juleheftet, med tekst av Johannes Farestveit og med Solveig Muren Sandens velkjente strek.

Mørk Disney-oppfølger

Frost 2

Nok et julehefte basert på en av årets kinofilmer. Frost tok verden med storm i 2013, og oppfølgeren var etterlengtet. Årets julehefte er basert på Frost 2, og historien følger opp fra første filmen. Illustrasjonene i heftet er veldig mørke – såpass at selv en ikke-brillebrukene leser måtte ordne med godt leselys for å se hva som foregikk. Historien er antageligvis fin for de som har sett, og likte, filmen, men vanskelig å følge for de som ikke har sett den. Kort oppsummert får leserne presentert en klassisk Disney-historie, som kan virke litt sjelløs. Men med en artig snømann som sidekick, er det noen lyspunkter i mørket.

NS

Hjem til jul – igjen

Nr. 91 Stomperud – Julen 2020

Sist jul kunne man by på et større hefte med historisk trippel – signert manusforfatter Terje Nordberg og tegner Magne Taraldsen, som har gravd seg bakover i Stomperud-slekta. Vi reiste tilbake til Karl XIIs tid, til den amerikanske borgerkrigen og til første verdenskrig. Klassisk sjarm og nostalgi – og krig så uskyldig som du aldri har sett den.

Men i år er vi tilbake ved utgangspunktet: Stomperud-juleheftet som har fulgt norske lesere siden julen 1938 – året etter at vår uniformkledde venn debuterte i Norsk Ukeblad.

Vel vel. Pluss for Haakon W. Isachsen intro om Aukrust og Mannskapsavisa, selv om linken til Aukrust kun her er det militære. Eller blir dette hva det er – litt utdatert og knirkete. Men for mange blir det rett og slett ikke jul før Stomperud har kommet seg hjem til Petra.

VR

Frem med dimmelenke?

Billy Julen 2020

Det har vært en lang militærtjeneste for Billy. Årets julehefte er nummer 50 i rekka, og neste år runder Billy-serien sannelig 70 år. Persongalleriet er det samme gamle med Billy og Jeger’n, Sjanten og Kokken, Frøken Fryd og Nullet. Hva som sikkert fortonte seg som ganske kult nybrottsarbeid for 70 år siden, gjør det ikke nå. Temmelig tynne og gammelmodige historier. Pluss for nytegnet julehistorie fra Sumpleiren, i norsk-amerikanske Sam Kleins strek.

VR

Game over for Kari Trestakk?

Tuss og Troll – Jula 2020

Vi kan anføre mye av det samme her som for Smørbukk-heftet. De som hører til «Norsk Barneblad-sfæren» og er vokst opp med fenomenet, som vestlendinger og nynorskinger spredd rundt i landet ellers, vil muligens ha et nostalgisk bankende hjerte for dette. For andre blir disse tegnede folkeeventyrene kanskje ikke det mest spennende i julehefte-bunken. Men dette er et typisk tilfelle hvor én lesers toer, kan være en annens femmer.

VR

Sølvpilen går ikke for gull

Sølvpilen 2020

Årets Sølvpilen-julehefte rommer to historier: «Ingen nåde!» og «Den mystiske ånden!». De smått uforklarlige utropstegnene til tross, er det ingen grunn til å løpe beina av seg for å skaffe seg dette.

I fjor rundet Sølvpilen 50 år i Norge. I likhet med Asterix, Tintin og Smurfer er også Sølvpilen et belgisk påfunn – tegnet av Frank Sels.

I en viss generasjon er det vel bare Modesty Blaise og Månestråle som kan gjøre Malin på Saltkråkan rangen stridig som evig ungdomsforelskelse. I de første norske utgavene het hun «Røde Lilje». Men navnet ble kjapt endret, og med årene ble det stadig kortere skjørt og mer hud.

Forordet til Dag Lønsjø er det som holder høyest kvalitet her. Streken gjør det ikke, og Sølvpilen har falmet betraktelig siden en tid da historier om cowboyer eller indianere ikke for alvor hadde blitt gjenstand for politisk korrekte vurderinger. Strek og fargelegging er alt annet en imponerende. Sølvpilen-fabrikken til Sels var lenge kjent for å være blant bransjens mest kjappe og produktive. Det synes.

VR

Støvete saker

Jens von Bustenskjold – Julen 2020

Jens von Bustenskjold ble skapt av Sigurd Lybeck i novelleform på 30-tallet, og fortellingene er lagt til det fiktive samfunnet Oladalen. Tegneserie-versjonene, illustrert av Anders Bjørgaard, ble publisert i årene 1934-1970, for så å bli trykket opp igjen i julehefter fra 1972. Årets utgave byr på to tegnede historier og to noveller.

Dette heftet er mer kulturhistorie enn juleunderholdning. Definitivt for spesielt interesserte.

VR

Problematisk og gjentakende

Knoll og tott – Julen 2020

Tegneserien som så dagens lys i 1911, blir i forordet hevdet å kanskje oppleves som «litt mer eksotisk i år», siden det er lenge siden nordmenn har fått oppleve sydligere strøk. Men eksotisk er kanskje det siste dette juleheftet oppleves som. Utdatert er heller ordet man burde bruke. Stripene i årets julehefte stammer fra 1942/43-årgangen, og speiler et annet verdensbilde. Som vi også nevnte i anmeldelsen av Kapteinens jul, er det mye som i dag ville vært fullstendig politisk ukorrekt, som blant annet den innfødte Majesteten. Når historiene rett og slett ikke er spesielt morsomme, blir dette triste og saker. Hver bidige historie starter med et usannsynlig pek, som ender med pryl. Juleheftet unngår totalstryk fordi de fire første sidene innbyr til en slags nostalgi, før det stort sett er gjentakelser på de resterende tretti sidene.

NS

Kjønnsfordelingshumor

Hårek – Julen 2020

For mange hører Håreks julehefte julen til, for han er jo litt norsk. Men tro meg når jeg sier at årets jul nok blir lystigere uten Hårek. Juleheftet for julen 2020 bringer ikke noe nytt til bordet, kun de faste frasene, hvor humoren oftest er basert ser på den ulike kjønnsfordelingen i hjemmet til Hårek og Gyda. Et forord til bladet hadde nok gjort mye for å minne leseren på de gode stundene med Hårek, før man ga seg i kast med de middelmådige vitsene til den snille vikingen. Stryk blir det ikke, da det er noen tidvis søte julehistorier i mylderet.

NS

Er dette gøy?

Snøfte Smith

Snøfte Smith er blant juleheftenes eldste travere – også innholdsmessig. Handlingen utspiller seg på 1930-tallet, men tegneserieårgangen i årets julehefte er fra 1973-74. Tidligere år har vi i anmeldelsen av Snøfte Smith-juleheftene stilt spørsmålet om dette noen gang har vært morsomt, og det er betimelig å stille det spørsmålet i år også. Historiene leserne får servert avsluttes utelukkende av dårlige punchlines, som ikke er i nærheten av å trene lattermusklene til noen. Det er nok på tide å pensjonere Snøfte Smith fra juleheftegjengen.

Ustødig sjømann

Skipper’n

Skipper’n er en av de mest gjenkjennelige og elskede tegneseriefigurene også i Norge. Derfor er det synd årets julehefte ikke kommer i nærheten av å holde mål. Hvis du leter etter julestemning får du ikke det i Skipper’n-heftet. Her handler ingen av historiene om høytiden. Det er derimot utelukkende historier om Skipper’n som banker opp folk. Det er faktisk punchline-en i alle historiene, uten at leserne ofte blir klokere på hvorfor Skipper’n går til slike drastiske steg. Min eneste anbefaling vedrørende dette heftet, er heller å bruke de 67 kronene heftet koster på noe helt annet.

NS

Anmeldt av NS = Nora Steenberg og VR = Vebjørn Rogne.

