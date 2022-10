Aschehoug skole styrker salgsavdelingen

Aschehoug fortsetter veksten og henter selgere fra FINN,

Aschehoug har vært gjennom en stor omorganisering det siste året for å ruste seg for kampen om markedsandeler.

– For å møte denne endringer trenger vi å styrke oss med riktig salgskompetanse. Vi er derfor stolte og glade over at vi har fått ny kompetanse på laget og jeg er sikker på at disse ansettelsene vil hjelpe oss til å ta digitale markedsandeler, sier Eva Brunsell som er salgssjef i Aschehoug Skole.

– Sikker på at vi tar markedsandeler

Kjell Erik Gillesen går inn som Key Account Manager på videregående. Han har bred erfaring som Key Account Manager fra mediesiden hvor han har jobbet i Dagens Næringsliv, Aftenposten og Finn.

Pål Snarvold starter i rollen som KAM på grunnskole , han har lang fartstid i Aftenposten og Finn hvor han har jobbet som salgssjef og strategisk kundesjef.

– Det er gøy, spennende og ikke minst utrolig givende å jobbe med et så viktig samfunnsansvar som vi i Aschehoug har. Dette skal vi nå forvalte ute i markedet og med ansettelsene av Kjell Erik og Pål er jeg sikker på at vi tar ytterligere markedsandeler, sier Hilde Skomsvold som er Leder for salg, marked og netthandel i Aschehoug Skole.