Arks Barnebokrpris til Lindmo

– Det er litt uvirkelig, sier prisvinner Arne Lindmo.

I dag ble Arks Barnebokpris delt ut for tjuende gang. Arrangementet fant sted i Gyldendalhuset, og foran flere ivrige boklesere ble Arne Lindmo kåret til årets vinner av Arks Barnebokrpris. Prisen ble delt ut av programleder Morten Hegseth.

– Hva betyr denne anerkjennelsen for deg?

– Det betyr veldig mye, først og fremst for selvtilliten da det er en bekreftelse på at mange faktisk liker boka, og det er jo den første boka mi, så usikkerheten lå der til tross for gode tilbakemeldinger fra barn og voksne underveis i arbeidet. Det gjør meg ekstra motivert til å fortsette å skrive, spesielt på serien om Trollheim. Og så ble jeg jo veldig glad da!

– Det er litt uvirkelig

I Arks Barnebokpris består juryen av omkring 10 000 femte-, sjette-, og syvendeklassinger fra flere hundre skoler over hele landet. ARKs barnebokpris er således unik, da det er den eneste litterære prisen hvor det er barna selv som får velge sin favoritt gjennom ulike aktiviteter sammen med lærer og skolebibliotek.

Arne Lindmo blir tildelt prisen for sin debutbok, Trollheim (Figenschou).

– Hvordan opplever du denne introduksjonen til forfatterlivet?

– Det er jo et sjokk. Først tenkte jeg at bare det å få utgitt én bok i seg selv, var en uoppnåelig ønskedrøm. Så skulle den bli illustrert! Så ville forlaget at jeg skulle skrive tre bøker, og så fire. Og det uten at en eneste bok var solgt enda! Selv hadde jeg aldri turt å ta så store økonomiske sjanser på en debutant, men jeg priset meg lykkelig og bare kjørte på, sier Lindmo, og fortsetter:

–Så kom boka ut og de gode nyhetene begynte å tikke inn. Boka ble hovedbok i ungdomsbokklubben og deretter nominert til Arks barnebokpris! Jeg gikk rundt i lykkerus. At jeg faktisk skulle vinne på toppen av det hele … vel, hele tiden så har jeg følt at nå kan det ikke gå bedre, men så kom en ny, god nyhet og lista ble stadig reist høyere og høyere for hva den lille boka mi skulle klare å prestere. Det er litt uvirkelig, egentlig.

– Det kunne ikke blitt bedre!

Trollheim handler om et lite tettsted med samme navn, hvor det går rykter som skumle ting som skjer i skogen. De tre vennene Adam, Tara og Tobias er på vei inn i den lengste og farligste natten i sine liv. Om de skal overleve til daggry må de finne ut av kråkeslottets hemmelighet og gå til kamp mot eldgammel ondskap før hele verden går tapt.

– Selv er jeg veldig glad i fantasy og science fiction-litteratur, inkludert gamle myter og folkeeventyr. Jeg liker å drømme meg vekk fra det virkelige liv når jeg setter meg ned med en god bok. Jeg ville også forankre historien til Norge, og da er det naturlig å ta utgangspunkt i norske myter og folkeeventyr. Da blir det liksom norsk fantasy, sier Lindmo.

Boken er gjennomillustrert av Ida Skjelbakken, og har et svært karakteristisk uttrykk.

– Jeg har vært utrolig heldig som har fått Ida Skjelbakken som illustratør, både med tanke på kvaliteten og omfanget. I starten så tenkte vi på gameart-stil, bilder som kan minne om dem man ser i dataspill, noe som har vært populært for målgruppa, men da vi så Idas nydelige, realistiske stil så forandret vi raskt mening. Det kunne ikke blitt bedre!

Har store ambisjoner

– I Figenschou forlag er barna de viktigste konsulentene når vi utvikler nye bøker, da er det lett å forstå at for oss finnes det ingen gjevere pris enn ARKs barnebokpris!, sier forlegger Anitra Figenschou.

-z Å finne de riktig store talentene er vanskelig når du er et lite barnebokforlag blant store. I årevis har jeg lett etter litterært-gull, nå har jeg funnet det i forfatter Arne Lindmo og illustratør Ida Skjelbakken. De kan kunsten å vekke leselysten hos det minst bokinteresserte barn.

Hun har store ambisjoner for serien.

– Mitt mål er at bokserien Trollheim skal få samme posisjon i barns hjerter i dag, som Bobsey barna og Frøken detektiv hadde i mitt hjerte når jeg var barn.

Jobber med nye bøker

Lindmo kan glede leserne med at det kommer flere Trollheim-bøker:

– Hovedsaklig så jobber jeg med Trollheim. Jeg har kommet halvveis på bok 5 så jeg ligger et stykke foran skjema. Det tar jo tid å få illustrert, korrekturlest og trykt disse bøkene også. Jeg har med andre ord tid til å tukle med andre prosjekter også, og det gjør jeg, men ingen av dem har kommet lengre enn planleggingsstadiet ennå, sier Lindmo.

Han åpner også opp om en av sine videre ideer:

– Min favoritt-karakter i hele serien er Zira, som dukker opp i bok 3, så én av idéene mine er en spin-off med henne som hovedperson, men vi får se om det blir noe av. Hvis leserne også liker Zira så vil jeg sannsynligvis skrive én bok om henne – om forhistorien hennes, det som skjer før hun dukker opp i Trollheim-serien. Det tror jeg kan bli veldig bra.

I tillegg til barnas anerkjennelse, heder og ære, får årets prisvinner 25 000 kroner og et litografi.