Åpner nytt H.C. Andersen-museum

H.C. Andersen er en av verdens mest leste og berømte forfattere, og denne sommeren åpneren helt ny type museum i Danmark, kun viet til Andersens historier.

– Først og fremst skal vi inn i eventyrene, for det er dem de aller fleste kjenner til. Tanken er ikke å fortelle eventyrene, men å formidle gjenkjennelsen av dem og inspirere til videre lesning av H.C. Andersen, sier museumsdirektør i Odense Bymuseer, Torben Grøngaard Jeppesen.

Museet åpner i Odense, Andersens fødeby, og visjonen er «å romliggjøre opplevelsen av Andersens litterære univers».

– H.C. Andersens kunstneriske univers er fantastisk fordi det snur opp ned på forestillingene om verden du trodde du kjente, men uten å bytte det ut med noe annet. Hans eventyr peker ikke på en entydig sannhet, men på det åpne – til verdens under og mangfold. I H.C. Andersens Hus, opprettholder vi tvetydigheten ved å bruke Andersens egne kunstneriske strategier som utgangspunkt for utformingen av hagen, huset og utstillingen. Dette vil du også merkes på de mange kunstneriske bidragene som blir en del av museet, sier kunstdirektør i HC Andersens Hus, Henrik Lübker.

Museet vil dermed ta i bruk arkitektur, lyd, lys og bilder i sin formidling av H.C Andersens eventyr.

Poetisk museumsbygg i særklasse

H.C. Andersens hus ble tegnet av den japanske stjernearkitekten Kengo Kuma, som blant annet står bak den nye olympiske stadion i Tokyo. I designprosessen har den anerkjente arkitekten blant annet hentet inspirasjon fra eventyret Fyrtøyet. Treet i historien avslører en underjordisk verden som på mirakuløst vis åpner nye perspektiver for betrakterens øyne.

– Ideen bak den arkitektoniske utformingen ligner Andersens metode, der en liten verden plutselig utvides til et større univers, forteller Kuma.

Selve museumsbygningen dekker et område på 5600 kvadratmeter. Her finner du blant annet et barnehus og et underjordisk museum som fletter seg sammen med en omkringliggende hage. I tillegg vil museet bestå av et bredt spekter av moderne teknologier og scenografiske metoder som til sammen vil styrke opplevelsen og gi liv til Andersens magiske univers.