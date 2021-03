Anna Karenina ut til folket!

– Vi ville gi folk mulighet til å bli kjent med dette fantastiske verket sammen med oss og kanskje samtidig oppdage at klassikere ikke er utilgjengelige bøker, men heller bøker som forteller noe om det å være menneske, sier Torgeir Brun ved Sunndal folkebibliotek.

«Alle lykkelige familier ligner hverandre, hver ulykkelige familie er ulykkelig på sin egen måte.» Åpningssetningen til romanen Anna Karenina er klassisk. På Sunndal folkebibliotek nøyer man seg slett ikke med den. Nei, de leser hele Lev Tolstojs verk fra perm til perm digitalt via video på Youtube og podcast på de største podcast-stedene. Gjennom hele 2021 kan man følge den vakre Anna Karenina, som bryter ut fra ekteskapet og forlater barnet sitt da hun møter den store kjærligheten i den flotte offiseren Vronskij. Vi kan være med på Anna Kareninas livsvandring i lys og mørke gjennom seks–ti ukentlige kapitler frem til desember.

– Kjærlighet er alltid relevant

– Vi ville gi folk mulighet til å bli kjent med dette fantastiske verket sammen med oss og kanskje samtidig oppdage at klassikere ikke er utilgjengelige bøker, men heller bøker som forteller noe om det å være menneske. Kjærligheten er jo et viktig tema i denne boka, ja det viktigste, og kjærlighet er jo alltid relevant for alle, sier innleser Torgeir Brun, til daglig i sving som barne- og ungdomskonsulent ved Sunndal folkebibliotek.

Opplesingsprosjektet ble til som følge av en Nasjonalbibliotek-utlysing av støtte til aktiv formidling. Sunndal folkebibliotek landet raskt på at de ønsket å vektlegge det digitale. Som så mange andre gode konsepter og ideer, var denne delvis lånt:

– Ideen vi landet på lånte vi fra Inderøy-biblioteket, som i fjor leste Inferno fra Den guddommelige komedie av Dante. Vi syntes dette var et så spennende prosjekt at vi ville gjøre noe liknende. Hvorfor det ble akkurat Anna Karenina er likevel vanskelig å si, forteller Brun.

En klassiker

– At vi ville lese en klassiker, var sikkert. Blant målene våre var å formidle en bok som kanskje ikke så mange har lest eller selv ville komme på å lese. Tanken var å gi lesere det de ikke vet at de trenger. Både jeg og biblioteksjef Lina Engelsrud er veldig glade i historien til Anna, Levin og de andre karakterene i boka, og slik sett var valget enkelt. Dessuten vet vi at Anna Karenina er en bok mange sier eller mener de har lest, uten faktisk å ha gjort det, sier Brun.

Startskuddet for opplesningen gikk i februar. Og det er slett ikke bare Sunndal-folket som kan følgje opplesningen. Det kan også du gjøre her eller her.

– Vi har allerede nådd godt ut. Så langt er det flest lokale lyttere, men vi ser at det geografiske nedslagsfeltet er bredt: Møre og Romsdal, Trøndelag, Oslo og Viken er blant fylkene som har lyttet mest. Vi har til og med som har lyttet fra USA, Bali og Danmark.

På nedlagt asylmottak

Gjennom disse ukene og månedene er det altså Torgeir Brun som gir stemme til denne opplesningsserien:

– Jeg spiller inn kapitlene i et nedlagt asylmottak her i Sunndal. Det er bare jeg som er der, og innlesingen skjer ofte på kveldstid. Korridorene er lange og mørke, og kontorene tomme. Men i selskap med Tolstojs karakterer blir jeg aldri ensom, forteller Brun, som medgir at det er en krevende jobb – ikke bare på grunn av romanens omfang, med sine nesten 250 kapitler: – Det er jo også en stor utfordring med disse russiske navnene. Hvordan skal de uttales, for eksempel? For ikke å glemme alle franske uttrykk, tyske vers og alt annet Tolstoj har bakt inn. Men trass i disse tingene, vil det nok overraske mange hvor tilgjengelig boka er.

– Har levd med karakterene

Torgeir Brun er svært glad for at Nasjonalbiblioteket bevilget midler til å gjennomføre prosjektet, og at Gyldendal ga grønt lys til å bruke forlagets oversettelse:

– Det er utrolig givende og spennende å holde på med dette. Anna Karenina er en fremragende bok som fortjener så mange lesere som mulig. Det er så mye interessant å oppdage i disse karakterene Tolstoj har manet frem. Jeg mener at alle trenger en Anna i livet, en Levin, en Oblonskij. Og hvem kjenner vel ikke noen som kan minne om Aleksej Aleksandrovitsj Karenin? De ukene jeg nå har holdt på med dette, har jeg levd med karakterene i boka og trives utrolig godt med det.