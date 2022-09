Anbefaler gammel dino-bok

DISSE ANBEFALER JEG: En bok fra nittitallet, som nå utkommer i ny drakt, er Velaugs store anbefaling for tiden.

Hos Velaug på Norli Vinstra, plassert på Peer Gynt kjøpesenter, anbefaler hun et bredt spekter av bøker i disse dager. Fra gamle slagere, amerikansk sci-fi og britisk krim.

– Hvilke bøker anbefaler du akkurat nå?

– Jeg vil anbefale en «gammel» bok som nå har blitt utgitt på nytt, nemlig Dinotopia av James Gurney. Jeg har denne boken fortsatt i bokhylla etter at jeg fikk den i gave på 90-tallet.

– Det er en fantastisk godt skrevet fortelling om Will og faren hans som forliser mens de er på oppdagelsesreise og havner på øya Dinotopia hvor mennesker og dinosaurer lever sammen og har nytte av hverandre. De reiser rundt på øya og Will bestemmer seg for å begynne på skole for å lære seg å bli himmelbax-rytter. Illustrasjonene i denne boken er også helt utrolig fine! Passer fra 8 -15 år.

– Jeg vil også nevne Robert Galbraiths nyeste bok om Cormoran Strike, Lange skygger.

– Hvilken bok gleder du deg mest til denne høsten?

– En bok jeg har ventet på i flere år er Harry Potter og Føniksordenen i illustrert utgave og i høst kommer den endelig!

– Hvilken bok er den beste du har lest det siste året?

– Den beste boken jeg har lest i år er uten tvil Project Hail Mary av Andy Weir. Denne hørte jeg som lydbok på engelsk og ble helt oppslukt av fortellingen om Ryland Grace og hans reise ut i verdensrommet. Kan ikke si så mye mer om den uten å røpe plottet.