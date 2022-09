Ny administrerende direktør i Rettsdata

Cecilie Bergenstjerna er ny administrerende direktør i Gyldendal Rettsdata.

– Jeg gleder meg til å lede Gyldendal Rettsdata videre, inn i en neste fase. Vi jobber mot å lansere en ny plattform som gir brukerne av Rettsdata høyere verdi gjennom en fleksibel og integrerbar plattformløsning som samler alt det beste innholdet på ett sted. Rettsdata er et innovativt selskap som er med på å bidra til endring i den juridiske sektoren, sier Bergenstjerna.

Hun kommer fra stillingen som CCO i vekstselskapet Kezzler som hun har ledet til en sterk positiv utvikling de siste fire årene. Hun har også med seg over 20 års ledererfaring fra globale teknologiselskaper med abonnementsbaserte, digitale tjenester. Cecilie er utdannet økonom, med en Cand.merc-grad fra Aalborg Universitet.

– Vi er svært fornøyde med å ha fått Cecilie med på laget. Hun har erfaringen og egenskapene som skal til for å lede Rettsdata over i neste fase. Med sin faglige bakgrunn og brede erfaring fra selskaper som har vært gjennom store omstillinger, er vi sikre på at hun vil bidra til å videreutvikle og styrke Rettsdata i årene som kommer, sier Tom Christian Gotschalksen konserndirektør for Tjenester og vekst i Gyldendal.