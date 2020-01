Forlagssjef i Aschehoug Nora Campbell ønsker Unni Lindell lykke til videre.

I dag kom nyheten om at Norges krimdronning Unni Lindell bytter forlag. Etter 25 år på Aschehoug velger hun å ta steget over til Petter Stordalens Strawberry. Forlagssjef for skjønnlitteratur i Aschehoug ønsker Lindell lykke til videre.

– Unni Lindell og Aschehoug har gledet mange lesere gjennom vårt 25 år lange samarbeid. Alt har sin tid, og vi ønsker Lindell lykke til videre, sier hun til BOK365.

Hun forteller at saken ble avklart i en epost fra Lindell i morges.

LES OGSÅ: Lindell går til Strawberry

Sterke kandidater

Lindell er Norges mestselgende kvinnelige krimforfatter. Hun er blitt tildelt den høythengende Rivertonprisen to ganger, og bøkene hennes er solgt i nærmere 4 millioner eksemplarer bare i Norge.

– Er det noen av deres øvrige forfattere som kan overta tronen som Aschehougs krimdronning?

– Ja! Hvis man ser på våre utgivelseslister de siste årene, og på manusene vi jobber med nå, er det mange sterke kandidater til både krimkonger og dronninger, for ikke å snakke om sterke forfatterskap i andre litterære sjangre.

Ikke bekymret for konkurransen

Strawberry har nå et tungt krimforfatterlag. Tidligere har Strawberry også hentet Tom Egeland ut av Aschehoug-stallen, og Jørn Lier Horst tok farvel med Gyldendal for å starte sitt eget forlag, Capitana, under Strawberry-paraplyen.

Men Campbell er ikke bekymret for konkurransen fremover:

– Aschehoug er inne i en periode med stor og god tilvekst, med mange usedvanlig spennende forfatterskap under utvikling. Derfor mener jeg at Aschehougs posisjon er sterkere enn alle våre konkurrenters når det gjelder å ruste seg for fremtiden.

Både Egeland og Lindell har uttalt at de ikke forlater Aschehoug fordi de er misfornøyd med forlaget, men heller fordi de søker «nye og spennende utfordringer».

– Vi setter stor pris på at forfattere vi har samarbeidet med og skal samarbeide med fremover, så tydelig viser at de setter pris på oss, sier Campbell.