«Leksikon om lys og mørke» blir TV-serie

Simon Strangers bestselger skal adapteres til TV.

– Dette hadde jeg ikke en gang drømt om. At et internasjonalt selskap vil lage en TV-serie av boken gjør meg både takknemlig og glad. Jeg er utrolig spent og gleder meg til å se resultatet, sier Simon Stranger

Film og tv-rettighetene til Simon Strangers Leksikon om lys og mørke (Aschehoug) er solgt til NENT Studios etter en auksjon, melder Oslo Literary Agency.

– Det er selvfølgelig langt frem fra rettighetssalg til ferdig resultat, men vi har hatt gode møter med NENT som har svært spennende og lovende planer for denne historien, sier Stranger.

– Stor interesse for rettighetene

– Simon Strangers roman om Henry Rinnan og den norske jødiske Kommisar-familien har på sjeldent vis truffet lesere verden over. Og det har vært stor interesse for dramatiseringsrettighetene, særlig etter at den som eneste nordiske bok ble valgt ut til å presenteres for internasjonal filmbransje på filmfestivalen i Berlin i fjor, sier Annette Orre i Oslo Literary Agency.

NENT Studios er mediegiganten Nordic Entertainment Groups (NENT Group) produksjonsselskaper. NENT Group stod bak blant annet suksesseriene «Okkupert» og «Wisting», og eier strømmetjenesten Viaplay.

Orre bekrefter at det var flere bud på bordet for film og tv-rettighetene til Strangers roman, som også blir å se på teaterscenen på Trøndelag teater i mai 2020.

Leksikon om lys og mørke var en av de bestselgende bøkene i Norge i 2018 og vant Bokhandlerprisen; Bokbloggerprisen og Riksmålprisen. Den er solgt for utgivelse i over 20 land, og utgis på engelsk av Knopf (Penguin Random House) i mai 2020.