Hvem er vel bedre til å gi innsidetips enn de som står i frontlinjen i norsk bokbransje? BOK365 presenterer ukentlig bokanbefalinger fra bokhandlere over hele det ganske land.

Kirsti Myrvold ved Berges bokhandel i Kristiansand trekker frem to høstnyheter som kan og bør anbefales til de fleste.

– Hvilke bøker anbefaler du for tiden?

– Nå som vi er i gang med bokhøsten, ramler det inn nye, spennende titler nesten daglig. Det hyggeligste i en bokhandel er praten med kunden, og når det kommer til å anbefale bøker, er kundens ønsker det viktigste. Skal jeg likevel trekke frem noen nyheter, lander jeg på Til oss fra de eldste, som kan anbefales til de fleste. Fine, morsomme og rørende historier med illustrasjoner som berører. Abid Raja sin biografi Min skyld anbefaler jeg også på det varmeste. Alle burde lese den, uansett politisk ståsted.

– I tillegg har jeg lenge vært begeistret for Jón Kalman Stefánsson, og anbefaler både den nyeste og tidligere utgivelser. Jeg vil også nevne Emily forever av Maria Navarro Skaranger. Hun skriver så vakkert om en grå hverdag. Ellers er det alltid stas med et gjensyn med Hillevågsgjengen. Å lese bøkene til Tore Renberg er en fryd!

– Hvilken bok gleder du deg mest til å lese i høst?

– Jeg er veldig spent på Linn Ullmann sin kommende bok.

– Hvilken bok er den beste du har lest dette året?

– Det er egentlig et umulig spørsmål, da bøker griper meg på ulikt vis. Svaret blir ofte preget av noe av det siste jeg har lest, hvilket det gjør nå også. For det er ingen tvil om at Abid Raja sin historie har gjort inntrykk. En sterk og rørende historie som sier noe om Norge i dag. Ekstra fint var det å lese om lille Abid sine møter med enkeltmenneskene som så ham, for eksempel bibliotekaren som ble viktig for ham i hverdagen. Det sier en hel del om betydningen av møter mellom mennesker, at vi bør vise respekt for alle på vår vei.