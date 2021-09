Å tenke mer enn å skrive

BARNEBOKPROFILEN: Neda Alaei har skrevet bok om en mor som heller vil være venn, selv vil hun være Ronja Røverdatter.

I 2019 fikk Neda Alaei Uprisen for Dette er ikke oss, nå er hun aktuell med boka Å fange luft, der hovedpersonen nærmest kveles av sin egen mor.

Forfatter: Neda Alaei

Aktuell med: Å fange luft

– Hvorfor skrev du akkurat denne boken:



– Jeg skrev Å fange luft fordi jeg ønsket å skildre et mor- og datterforhold som ikke var helt på bølgelengde. Jeg ønsket å formidle en historie om å ha foreldre som heller vil være vennen din, om å løsrive seg, om vennskap og seksualitet.

– Tre barnebok-favoritter:



– Pølsetjuven av Marianne Gretteberg Engedal, Ti kniver i hjertet av Nora Dåsnes

og Rundt jorda og tilbake av Inger Johanne Sæterbakk.

– Sjekk ut: Alt som rimer på Gro

– Har du fått med deg Alt som rimer på Gro av Elin Hansson? Hansson skriver sukkersøtt og sjarmerende om den første store forelskelsen.

– Hvordan jobber du?



– Jeg tror jeg tenker mer enn jeg faktisk skriver. Og jeg tenker mye, men skriver vel også en del. Jeg liker å bli kjent med karakterene mine før jeg skal skrive som dem, men samtidig liker jeg å se hva som skjer når jeg begynner å skrive. Det er det aller beste.

– Din egen favorittillustrasjon?



– Jeg er stor fan av Oliver Jeffers, og er særlig glad i Lost and Found, som jeg syns har de nydeligste illustrasjonene. Måten Jeffers klarer å formidle ensomhet gjennom bildene sine på, er for meg helt magisk.

– Hvilken barnebok gjorde størst inntrykk på deg som barn?

– Jeg husker at jeg ble veldig emosjonell av å lese Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren. Jeg ble veldig revet med av den melankolske tematikken og stemningen, og jeg husker at jeg tenkte at jeg aldri hadde lest lignende.

– Hvilken barnebokskikkelse ville du helst ha møtt?

– Det er jo, så klart, Pippilotta Viktualia Rullgardina Chrysmynta Efraimsdatter Langstrømpe.

– Og hvem ville du helst selv ha vært?

– Mitt største idol som barn var Ronja Røverdatter. Tenk å være så tøff som henne!

– Hva må en virkelig god barnebok inneholde?

– En engasjerende hovedkarakter, i en medrivende fortelling, gjerne med noen overraskelser underveis.

– På eventyr med Potter eller over de syv hav med Pippi?

– Selv om jeg var veldig glad i Pippi som barn, vil ingenting slå min barndom og ungdomstid med Harry Potter.