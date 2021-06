All-time high for Cappelen Damm

BOKBRANSJESTATISTIKKEN: Tom Harald Jenssen kan glede seg over "ny pers" med 41.7 prosent markedsandel i allmennmarkedet.

I dag blir Bokmarkedet 2020 – Forleggerforeningens bransjestatistikk lagt frem, og i den grad man skal kåre en vinner på forlagssiden på allmennmarkedet, er Cappelen Damm en klar kandidat. Norges største forlag befester sin nummer 1-posisjon – og jumper opp fra 37,4 til 41,7 prosent i markedsandel på allmennmarkedet inkludert digitale produkter.

– 41.7 prosent markedsandel i allmennmarkedet er ny pers og all time high, fastslår en fornøyd Cappelen Damm-toppsjef Tom Harald Jenssen. – Faktisk var forlagets omsetning i allmennmarkedet like høy som Gyldendal, Aschehoug, Kagge, Lydbokforlaget og Oktober til sammen.

På bred front

Jenssen understreker at fremgangen skjer på bred front:

– Hovedforklaringen ligger nok først og fremst i at vi i 2015 besluttet å lansere alle utgivelser, frontlist og backlist, i alle tilgjengelige formater og i alle kanaler, alltid. I noen år har vi stått for nesten 50 prosent av antall nyutgivelser i bransjen – analogt og digitalt. Denne satsningen begynner nå å forrente seg. Så hjelper det med fantastiske utgivelser skrevet av fenomenale forfattere og markedsført av bransjens elitelag!

Et annet forlag som kan glede seg over fremgang er Kagge, som gjør et solid byks fra 5,8 til 7,2 prosent i markedsandel, etter å ha sikret seg førsteplassen innenfor norsk sakprosa. Med fremgang fra 1,1 til 1,6 prosent også for søster J.M. Stenersens Forlag, har Kagge-riket en samlet markedsandel på 8,8 prosent.

Lekker til strømmetjenestene?

– Det var ingen store overraskelser i bransjestatistikken, egentlig. At strømmetjenestene vokser, vet vi jo. Det er gledelig å se at antall forlag som utgir lydbøker også øker, det er viktig både for bredden i utvalget og dynamikken mellom de ulike leddene i verdikjeden, sier Kagge-forlagssjef Jorunn Sandsmark, og legger til: – Nedgangen i norsk skjønnlitteratur for voksne er tallet i statistikken som gir størst grunn til bekymring. Noe kan forklares med naturlige variasjoner ut fra hvilke titler som kommer ut, og noe kan nok også forklares med at det kom så mye god sakprosa i fjor. Det er undergruppen krim/spenning som går mest tilbake, og det kan nok tyde på en lekkasje til strømmetjenestene. Sakprosaen er ikke like stor i strømming, men jeg tror vi kommer til å se en vekst der fremover.

Kagge ble sakprosa-vinneren

Kjerneproduktet står sterkt

Gyldendal er en like solid nummer to, som Cappelen Damm er nummer én innenfor allmennmarkedet. I likhet med Sandsmark er heller ikke hennes kollega i på Sehesteds plass overrasket over tallene som blir lagt frem:

– Trendene og bevegelsene som vi har sett over tid bekreftes også i 2020-tallene, og det er gledelig å se kjerneproduktet vårt, det å bringe frem ny kunnskap og gode historier, står så tydelig fram i et kriseår. Det er også gledelig at vi stadig klarer å formidle dette på flere nye formater – og at det er vekst både for lydbok og e-bok i allmenmarkedet og for digitale tjenester i undervisningsmarkedet, sier Arne Magnus, administrerende direktør i Gyldendal Norsk Forlag.

Allmennmarkedet 2020

Markedsandeler for allmennmarkedet inkludert digitale produkter, med rangering og markedsandeler for 2019 i parentes.

1 (1) Cappelen Damm 41,7 (37,4)

2 (2) Gyldendal Norsk Forlag 16,9 (15,4)

3 (3) Aschehoug 9,1 (10,4)

4 (4) Kagge 7,2 (5,8)

5 (5) Lydbokforlaget 5,6 (5,5)

6 (6) Forlaget Oktober 2,7 (3,0)

7 (8) Det Norske Samlaget 1,8 (1,8)

8 (12) J.M. Stenersens Forlag 1,6 (1,1)

9 (10) Forlaget Press 1,6 (1,6)

10 (16) Dreyers Forlag 1,0 (0,8)

11 (13) Solum Bokvennen 1,0 (1,0)

12 (14) Zebra Forlag 1,0 (0,9)

13 (11) Pax Forlag 0,7 (1,1)

14 (15) Spartacus 0,7 (0,9)

15 (19) Vega Forlag 0,6 (0,7)

16 (-) Blue Ocean Media 0,6 (-)

17 (21) Bibelselskapet Verbum 0,5 (0,5)

18 (17) Pantagruel 0,5 (0,8)

19 (-) Agenda Res Publica Media 0,4 (-)

20 (20) Lunde Forlag 0,4 (0,5)

Kilde: Bokmarkedet 2020 – Forleggerforeningens bransjestatistikk. Merk at oppstillingen kun omfatter medlemsforlag i Forleggerforeningen. Eksempelvis er Strawberry Publishing (1,8 prosent markedsandel i 2019) og Capitana (2,3 prosent markedsandel i 2019) ikke med.