Kagge ble sakprosa-vinneren

BOKBRANSJESTATISTIKKEN: Det er et spennende nappetak hvert år, men denne gang ble det en udiskutabel vinner av «norsk sakprosa-pokalen».

– Jeg innrømmer gjerne at siden med markedsandeler for sakprosa er den første jeg sjekker i Bransjestatistikken, sier forlagssjef Jorunn Sandsmark i Kagge forlag.

Nappetaket mellom Kagge og Cappelen Damm innenfor den store kategorien norsk sakprosa for voksne, har vært et av de årvisse spenningsmomentene i bransjestatistikken. Noen ganger har Cappelen Damm stukket av med seieren, noen ganger har Kagge gjort det – med eller uten hjelp fra søsterforlaget J.M. Stenersens Forlag. Denne gangen ble det udiskutabel førsteplass til Kagge, selv uten Stenersens.

– Det er klart vi blir både stolte og motiverte av dette. Vi har jobbet målrettet over lang tid og bygget et sterkt redaksjonelt miljø, kombinert med salgs- og markedsfolk som vet hva de gjør. Nå opplever vi at mange forfattere legger merke til det og ønsker seg til oss, sier

– Bare å gratulere

Sandsmark lover at Bransjestatistikken vil bli behørig markert: – Når vi møttes for første gang etter lockdown, er det nettopp for å feire. Kagge Forlag elsker fest, og nedstengning er virkelig ikke noe for oss.

Et par kvartaler unna, hos Cappelen Damm, tar forlagsdirektør for sakprosa Knut Ola Ulvestad «nederlaget» med fatning:

– Det er bare å gratulere Kagge/Stenersen med et godt sakprosa-år i 2020, med bestselgere som Kongen forteller av Harald Stanghelle, Hellstrøms hemmeligheter og Terje Tvedts Verdenshistorie. Vi er heldigvis velsignet med mange og dyktige konkurrenter, de 100 mest solgte sakprosatitlene i 2020 kom fra hele 30 ulike forlag.

Se også: Bransjestatistikken 2020 er her

All-time high for Cappelen Damm

Oversatt-utklassing

Ulvestad har nok å glede seg over ellers. Hvis Kagges førsteplass innenfor norsk skjønnlitteratur var solid, var Cappelen Damms «seier» innenfor oversatt sakprosa nærmest for ren utklassing å regne. Forlaget hadde en enorm økning i markedsandelen – fra 21 til 36,5 prosent – i en sjanger hvor atskillig færre forlag kan skilte med markedsandeler av betydning. Derfor havner over 50 prosent av omsetningen i bagen «Øvrige forlag».

– Skyldes Cappelen Damms oversatt-suksess først og fremst Obama-effekten?

– Barack Obamas mesterlige memoarer var den av fjorårets nyheter som solgte mest, men det er viktig å huske at Cappelen Damm har en omfangsrik backlist innenfor oversatt sakprosa og det meste av omsetningen kommer herfra, sier Knut Ola Ulvestad.

Norsk sakprosa 2020

Markedsandeler norsk sakprosa for voksne (bokgruppe 3.1), med rangering og markedsandeler for 2019 i parentes.

1 (3) Kagge Forlag 21,2 (9,6)

2 (1) Cappelen Damm 16,5 (19,5)

3 (2) Gyldendal Norsk Forlag 16,3 (15,3)

4 (7) J.M. Stenersens Forlag 5,9 (4,5)

5 (5) Aschehoug 5,9 (5,8)

6 (6) Forlaget Press 4,1 (5,5)

7 (-) Blue Ocean Media 2,7 (-)

8 (10) Dreyers Forlag 2,7 (2,1)

9 (9) Vega Forlag 2,2 (2,4)

10 (-) Jæren Forlag 1,8 (-)

Oversatt sakprosa 2020

Markedsandeler oversatt sakprosa for voksne (bokgruppe 3.2), med rangering og markedsandeler for 2019 i parentes.

1 (1) Cappelen Damm 36,5 (21,0)

2 (2) Gyldendal Norsk Forlag 11,4 (18,6)

3 (-) Øvrige forlag 52,1 (52,4)

Kilde: Bokmarkedet 2020 – Forleggerforeningens bransjestatistikk. Merk at oppstillingen kun omfatter medlemsforlag i Forleggerforeningen. Eksempelvis er Strawberry Publishing derfor ikke med.