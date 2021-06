Lucinda Riley er død

Etter fire års kamp mot kreften døde Lucinda Riley fredag, omgitt av nær familie.

Lucinda Riley (født Lucinda Edmonds) døde tidlig fredag morgen etter en tids sykeleie. Hun ble 55 år gammel. Lucinda Riley omtales gjerne som dronningen av underholdningsromaner, og hadde en stor følgerskare i Norge. Her til lands har hun solgt 1,6 millioner bøker.

– For meg kom nyheten som et sjokk, selv om jeg har fryktet å få denne beskjeden en stund. Lucinda Riley var ikke bare en unik forfatter, hun var også et ekstraordinært menneske. Etter de mange turneene og møtene våre var Lucinda blitt en nær venn og fortrolig. Også privat var hun en fantastisk historieforteller og ikke minst hadde hun en herlig humor. Dette er et stort tap for alle oss som har elsket å lese bøkene hennes, og for mange av oss i forlaget som har jobbet tett på henne, sier Knut Gørvell som er salgs- og markedsdirektør i Cappelen Damm.

Dikterte fra sykesengen

Gørvell er den her til lands som har kjent Lucinda Riley best. De to har hatt en nært forhold siden Cappelen Damm antok Orkideens hemmelighet i 2011, og Gørvell inviterte henne til Norge. Etter dette har hun vært flere ganger på besøk, og etter hvert blitt karakterisert som en norgesvenn. Hun har skrevet manus her, og også lagt handlingen til en av bøkene sine hit.

– Hun fikk kreft for fire år siden. Underveis har jeg fått inntrykk av at det har gått bedre, selv om det har vært noen tilbakeslag. Hun har vært optimist, og også i de tøffere periodene har hun diktert fra sykesengen, sier Knut Gørvell til Bok365.

Folkekjær forfatter

Lucinda Riley ble født i Irland, men flyttet med familien til England da hun var seks år. Hun startet kunstkarrieren i tenårene som ballettdanser og skuespiller. Som skuespiller hadde hun blant annet hovedrollen i BBC-serien «The Story of the Treasure Seekers».

Lucinda Riley skrev sin første bok 24 år gammel under pikenavnet Lucinda Edmonds. Hun utga åtte bøker i den perioden av forfatterskapet, før hun viet tiden til sine mange barn og ektemannen Stephen Riley. I 2010 gjenopptok hun forfatterkarrieren på nytt og utga romanen Orkideens hemmelighet, som altså kom ut på norsk året etter. Siden den gang har Riley vært en av de mest leste forfatterne i Norge.

Rileys bøker er oversatt til over 30 språk, og har solgt 13 millioner eksemplarer på verdensbasis.

Skulle komme en bok nummer åtte

I april kom Lucinda Riley med en gladmelding til sine millioner av lesere: Det skulle komme en bok nummer åtte i serien «De syv søstre». Den skulle handle om søstrenes far og ha tittelen Atlas. Historien om Pa Salt.

Arbeidet med denne siste romanen var godt i gang, og den etterlatte familien vil etter hvert ta en avgjørelse rundt hvordan materialet som foreligger, skal forvaltes.

Levde i øyeblikket

– Lucinda Riley var en gudbenådet historieforteller. I hennes romaner var det store doser drama og lidenskap, samtidig som hun skapte uforglemmelige kvinneskikkelser som gjerne var knyttet til autentiske, historiske og ikoniske øyeblikk, sier Knut Gørvell fra Cappelen Damm. Han legger til:

– Lucinda Rileys død er et stort tap for alle hennes lesere og oss her i forlaget som beundret hennes forfatterskap, men som også opplevde henne som en nær venn og samtalepartner. Lucinda Riley hadde en nærhet og tilstedeværelse som var unik, enten det var i møte med vanlige lesere eller med sine venner. Der viste hun sin varme, enorme innlevelsesevne og smittende humør. Lucinda elsket livet og levde i øyeblikket. Hun påpekte dette selv med disse ordene: Gjennom smerten og gleden på reisen har jeg lært den viktigste leksjonen livet kan tilby, og jeg er glad for det. Øyeblikket er alt vi har.