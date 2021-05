Advarer mot Storytel Sverige

Ny type kontrakt ødelegger for oversettervilkårene. Storytel Norge er ikke blitt informert.

NFFO – Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening – er nylig blitt gjort oppmerksom på at Storytel Sverige har kontaktet flere oversettere med tilbud om oppdrag direkte for lyd, omtalt som «Storytel Originals», der de tilbyr en såkalt total buy-out-kontrakt. En kontrakt som innebærer at oversetter gir fra seg rettighetene til sitt åndsverk i alle formater, for all fremtid, mot et engangsvederlag.

Undergraver Normalavtalen

Oversetter gir altså med dette avkall på all salgsbasert inntekt, i motsetning til i Normalkontrakten, der oversetter, dersom lydbok er primærutnyttelsesformat, har rett på salgsbasert inntekt (lisensavgift) fra stykksalg av e-bok og papirbok, samt fra strømming. Flere oversettere har i dag gode inntekter fra sistnevnte.

— Å undertegne kontrakt med Storytel Sverige på premissene som per i dag er fremlagt, innebærer ikke bare å underby kolleger, men også å gi Storytel Sverige et konkurransefortrinn fremfor medlemmene i Forleggerforeningen, som er forpliktet til å følge Avtale om normalkontrakt for oversettelser, fremforhandlet mellom NFFO og Forleggerforeningen. Vi vil fraråde at det inngås avtaler som baserer seg på premissene i kontrakten Storytel Sverige legger frem, uttaler oversetterrådgiver i NFFO, Nina Herland:

— Denne type frikjøp av opphavsrettigheter er fremmed på litteraturfeltet, og skribentorganisasjonene har sterke prinsipielle innvendinger mot slike avtaler. Vi ber alle som blir kontaktet av Storytel Sverige vedrørende oppdrag om å ta direkte kontakt med NFFO.

Storytel Norge ikke informert

Daglig leder i Storytel Norge, Håkon Haavik, er forbauset over fremgangsmåten:

— Dette er på ingen måte forankret hos Storytel Norge, og vi er ikke blitt informert om denne fremgangsmåten fra Storytel Sverige. Dette er selvsagt ikke noe vi støtter.

— Vi er et norsk selskap og vi støtter selvsagt fullt opp om normalkontraktene.

— Vil du gå videre med dette internt?

— Selvsagt er dette en sak jeg umiddelbart vil måtte ta opp internt i konsernet.

Storytel Norge AS er eiet med like andeler av Storytel Sverige og Cappelen Damm