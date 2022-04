Adrenalin-kick på Storytel-toppen

Helt Texas i topp blant Storytel-lytterne.

På en oversatt-dominert Storytel-liste er det Cappelen Damm og Pottermore som regjerer når vi oppsummerer mars måned. Aller øverst finner vi Texas-forfatteren Jeff Abbott og hans thriller Adrenalin (Cappelen Damm). Abbotts spenningsromaner har utkommet på tyve språk og han er blitt nominert til den prestisjefylte Edgar-prisen tre ganger. Han studerte engelsk og historie og arbeidet som kreativ leder i et reklamebyrå før han begynte å skrive thrillere på heltid.

I Adrenalin møter vi Sam Capra står foran en glitrende karriere i CIA. En dag, mens Sam sitter i et møte, ringer hans kone Lucy og roper at han må komme seg ut. Han adlyder – og bak ham eksploderer hele etasjen. Sam våkner opp i en celle. Lucy er vekk. Hvorfor ringte hun? Og hvem er hun egentlig? Sam kaster seg inn i en frenetisk kamp for å redde sitt eget liv – og for å finne sannheten om de menneskene han trodde han kjente.

Storytel – Topp 15 – Mars – 2022

Listen er basert på antall timers avspilling

Forfatter Tittel Forlag 1 Jeff Abbott Adrenalin Cappelen Damm 2 Kelly Rimmer Den hemmelige datteren Cappelen Damm 3 Camilla Läckberg Heksen Gyldendal 4 Bill Browder Min krig med Putin Cappelen Damm 5 J. K. Rowling Harry Potter og Føniksordenen Pottermore 6 Angela Marsons Dødelig lek Cappelen Damm 7 J. K. Rowling Harry Potter and the Order of the Phoenix Pottermore 8 Lisa Jewell Da jeg fant deg Cappelen Damm 9 Angela Marsons Bortført Cappelen Damm 10 Angela Marsons Stumme skrik Cappelen Damm 11 J. K. Rowling Harry Potter og ildbegeret Pottermore 12 J. K. Rowling Harry Potter og dødstalismanene Pottermore 13 Margit Sandemo Utysket. Sagaen om Isfolket: 30 Bladkompaniet 14 Anna Jansson Svart sommerfugl Cappelen Damm 15 Ken Follett Aftentid og morgengry Cappelen Damm