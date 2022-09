Starter bokpod

– Dette er nok Norges minst snobbete bokpod, sier Alexander Sandtorv. Han og Kristopher Schau har nylig lansert bokpodden «Menn uten midjer kan også lese».

– Vi har jo jobba sammen en stund nå og har begge lagt merke til hvor mye tid vi bruker på å snakke om ting vi har lest istedenfor og faktisk jobbe, forteller Kristopher Schau.

Sandtorv og Schau står bak en annen podcast, Tingenes tilstand, og det var nettopp her ideen til en ny pod ble født.

– Det er så sjelden jeg møter noen jeg kan snakke bøker med, så da tenkte vi bare «hvorfor ikke like godt invitere så mange som mulig med i denne praten?». Tjatra skal jo tydeligvis gå uansett. Og så er det jo deilig at alle andre nå må snakke om bøkene vi vil snakke om for en gangs skyld, sier Schau.

Oppkalt etter felles kroppsform

– Jeg synes også det er veldig inspirerende å få snakke om en bok i 1-2 timer sammenhengende. Det har jeg ikke så mange arenaer for, forteller Sandtorv, og legger til:

– Så merker jeg at jeg blir en bedre leser, av å snakke med noen andre om det jeg har lest. Motivene er med andre ord 100 prosent egoistiske, sier Sandtorv.

Pocasten heter «Menn uten midjer kan også lese».

– Navnet kommer fra egen kroppsform. Etter hvert som vi har blitt kjent har vi skjønt at det må være noe muffens på farssiden til en av oss. Vi er så altfor, altfor like. Ikke bare i huet, men dessverre også i kropp. Begge har skuldrene, godt plassert, rett ned i buksa, sier Schau.

Skuespill? Sakprosa? Novelle?

Rigget er slik: Hver måned leser Schau og Sandtorv samme bok, og i podcast-episoden snakker de seg gjennom handlingen, tema, tanker, digresjoner, metaforer og byr på masse høytlesning. De velger hver sin bok, annenhver måned, og den andre vet ikke hva neste måneds bok er, før slutten av episoden. Men ingen kriterier for hvilke titler som velges:

– Alt er lov – det skaper spenning hver måned. Denne måneden er det Kris som skal velge, og jeg får jo vite i studio hva neste bok blir. Blir det et skuespill? Lyrikk? Sakprosa? Novelle? Hvem vet?, sier Sandtorv.

– Og så er det kanskje ok om den skiller seg LITT fra forrige måneds bok, sier Schau.

Første bok ut var det Schau som valgte, og det var originalhistorien om Bambi. Tilbakemeldingene så langt har vært gode:

– Jeg tror folk syntes det var gøy å kjenne litt på Bambi som den egentlig var. Håper det i hvert fall. Det er Alex som er SoMe-geniet, så han nok mer oppdatert på feedbacken, sier Schau.

– SoMe-geniet kan rapportere at folk synes det var morsomt. En del av lytterne leste med oss, som var skikkelig stas. Vi kommer til å få med noen av innspillene og tankene til de som leser fremover. Resten synes det var interessant å få høydepunktene fra boken, så følte de at de hadde lest på en måte. Det var ingen som ble sure, sier Sandtorv. Han valgte bok nummer to; Agnar Mykles Sangen om den Røde Rubin.

– Lager dette utlukkende for egen del

– De som hører på (og det er jo noen) er nok ikke en veldig tydelig gruppe, men de har nok til felles med oss. De vil også gjerne lese mer, og trives med å snakke og høre om bøker. Vi har lyttere som er i bokbransjen, men vi har mange lyttere som ikke er inne i den verden. Det er viktig at bøker er for alle, forteller Sandtorv.

– Hvem lager dere podden for?

– Haha, må ærlig innrømmet at jeg lager dette utelukkende for min egen del jeg ass. Jeg har bare lyst til å endelig kunne snakke om bøker jeg har lest med et annet levende menneske. Om det så bare er 10 lyttere som kommer med feedback etter en episode så er det alene en ti-dobling for min del i forhold til hvordan det har vært, sier Schau.

– Max kos!

– Hva slags ambisjoner har dere for podden?

– Max kos! Akkurat nå er jeg bare super happy over endelig å ha fått lest «Sangen om den røde rubin». Hadde jeg antagelig aldri fått somla meg til om ikke Alex hadde valgt den, sier Schau.

– Innen 2023 skal vi være en av Norges ledende kulturarenaer og et viktig tverrfaglig felleskap for tekstinteresserte, som krysser bransje og tilhørighet, og som skaper mangfoldige møteplasser i tekstrommet. Neida. Ambisjoner er sånn de har i kommunen og næringslivet. Vi vil bare lese kule bøker, sier Sandtorv.

– Dere tar for dere kjemi i Tingenes tilstand, litteratur i Menn uten midjer… – hva blir neste prosjekt?

– Om tiden strekker til så kommer det fort en meeeeget dum kommunepodcast av ytterst lav kvalitet en gang i 2023, men den er muligens i overkant tøntig så vi får se. Nå skal det først og fremst leses, avslutter Scahu.