Som den første av sitt slag, gikk Gyldendals feelgoodturné av stabelen forrige uke. – En kjempesuksess, sier forlaget.

– Feelgood-turneen vært en kjempesuksess. Vi har fått utrolig fine tilbakemeldinger fra publikum, forfattere og bransjekollegaer som synes dette har vært inspirerende. Feelgood er en sjanger som åpenbart treffer folk rett i hjertet, og at vi når ut med en turné som dette, er så bra for bransjen som helhet. Vi må si oss strålende fornøyd!, sier ansvarlig redaktør for feelgood på Gyldendal, Anne Louise Morseth-Nordbryhn

Jovisst har det vært feelgood-kvelder og arrangementer før, men Gyldendal sparket forrige uke i gang den første litteraturturneen viet til sjangeren. Det ga mersmak.

Overveldet av norsk engasjement

Over tre dager og fire arrangementer, kunne nærmere 350 publikummere møte feelgood-forfatterne Jenny Colgan (UK), Eve Chase (UK), Jenny Fagerlund (SE) og Johanna Schreiber (SE).

– Jeg er overveldet over engasjementet hos de norske leserne! Jeg hadde så mangeinteressante samtaler med dem under arrangementene, og har fått så mange fine meldinger på Instagram i ettertid der de har delt sine tanker om bøkene mine og det jeg pratet om på scenen, forteller Johanna Schreiber til Bok365.

Schreiber sier hun merker en stor forandring i hele Skandinavia på hvordan feelgood-litteraturen blir oppfattet.

– Da jeg var yngre opplevde jeg det at når menn skrev om kjærlighet og følelser var det stor kunst, men når kvinner gjorde det samme var det tull. Sånn er det ikke lenger, og jeg tror at forlagenes ambisiøse satsinger på feelgood-litteratur har hatt stor betydning for det skiftet.

Hun mener også at feelgood-leserne er spesielt dedikerte lesere:

– Feelgoodlesere er fantastiske! De er dedikerte og godt beleste, og stiller høye krav til at litteratur skal ha en tydelig handling, spennende tvister og mangefasetterte karakterer.

Ambisjoner om gjentakelse

– Ideen bak feelgood-turneen var å løfte feelgood som sjanger, noe som er utrolig viktig for bransjen som helhet. I tillegg ønsket vi å gi leserne og bokhandlerne en mulighet til å knytte sterke bånd til disse fire forfatterskapene, sier Victoria Selbæk, PR-ansvarlig for feelgood hos Gyldendal.

Hun forteller at dette nok ikke er det siste publikum har sett av Gyldendals feelgoodturné:

– Den entusiasmen vi har sett på denne turneen, er bare nok en bekreftelse på at feelgood har festet seg i Norge. Folk ønsker å drømme seg bort, å bli inspirert – og kanskje bli litt forelsket. Vi har store ambisjoner om å gjenta suksessen.

