2021: De mestselgende diktsamlingene

LYRISK: Trygve Skaug, Victoria Dalsberget og Edvard Hoem topper lyrikklisten for 2021.

Her får du listen over mest populære lyrikksamlingene utgitt i 2021.

Av de tre på topp inneholder Trygve Skaug og Edvard Hoems diktsamlinger også dikt hentet fra tidligere utgivelser. Victoria Dalsberget (f. 1996) er debutanten som tok oss med storm.

Victoria Dalsberget fra Austmarka utenfor Kongsvinger, har dessuten Trygve Skaug som inspirasjonskilde og forbilde. Til VG sier hun: – Jeg tror at folk kan oppfatte dikt som sjanger som litt slitent og oppbrukt, at man må være litt smart for å forstå det. Dalsberget mener at Skaugs dikt har vært med på å tilgjengeliggjøre sjangeren for flere.

Oppfølgeren til fjorårets suksess er like rundt hjørnet. I årets samling – Du og jeg – har Dalsberget samlet sine beste kjærlighetsdikt.

En annen debutant som utmerker seg er Silje Gundersen med Alt jeg ville si.

Vi gleder oss videre over gjendiktninger av internasjonale berømtheter som Anne Carson og Louise Glück, høyt oppe på listen.

Folkekjære diktere Stig Holmås og Helge Torvund – begge med jubileumsfeiring i løpet av fjoråret – lyser også opp Topp-ti-listen.

Vanligvis inneholder Lyrikklista alle tidligere utgivelsesår. Når vi her velger å fokusere kun på nyutgivelsene er det er fordi disse er viktigste både for forfatter-økonomien og for forlag. På månedslistene som vi ellers publiserer, må årets fullprisbøker konkurrere med Mammut-salg og tidligere års utgivelser, ofte til sterkt reduserte utsalgspriser.

Lyrikklista – 2021

Kun 2021 utgivelser. Lista er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.

Tittel Forfatter Forlag 1 Opprykk Trygve Skaug Cappelen Damm 2 Du er nok Victoria Dalsberget Vigmostad & Bjørke 3 Ute, langt der ute Edvard Hoem Oktober 4 Vandring gjennom årstidene med Hans Børli Hans Børli (utvalg av Gro Sissel Tveiten) Aschehoug 5 Alt jeg ville si Silje Gundersen Cappelen Damm 6 Rød selvbiografi Anne Carson (Gjendiktet av Tone Hødnebø) Kolon 7 Vill iris Louise Glück (Gjendiktet av Ingvild Burkey) Oktober 8 Håper det var verdt det Alexander Fallo Cappelen Damm 9 Lyset du treng finst Helge Torvund Aschehoug 10 Dagene er blitt fortere nå Stig Holmås Gyldendal 11 Beste hilsen Axel Axel Frønes Aurora forlag 12 Hender som tegner Guds ansikt i verden Svein Ellingsen Verbum 13 Nærast er du når du er borte Tor Jonsson Samlaget 14 25. september-diktene Joakim Kjørsvik Kolon 15 Jenter på do Ida Lórien Ringdal Tiden 16 Oktobersong Øystein Hauge Borken 17 48 - ein overgang Eli Kari Gjengedal Kapabel 18 Det øde landet T.S. Eliot (Gjendiktet av Eirik S. Røkkum) TransFe:r Forlag 19 Takk for maten Jon Ståle Ritland Tiden 20 Samlede dikt Gunnar Roalkvam Wigestrand 21 Når jeg ser havet, slokner lyset Sumaya Jirde Ali Aschehoug 22 Den som ser Tori Virik Nøvik Tekst forlag 23 Hjertet er en egensindig traktor Jón Kalman Stefánsson Press 24 Jan Eggum - sanger fra vest Jan Eggum (utvalg og kommentarer av Bård Ose og Lars Ulseth) Bodoni 25 Eg bur her no Kari Anne Bye Samlaget 26 Protosjel Maria Dorothea Schrattenholz Oktober 27 Haustsong Hans Sande Gyldendal 28 Båt på fjorden Ketil Bjørnstad Aschehoug 29 Samlede dikt Gunvor Hofmo Gyldendal 30 Med restene av mine hender Priya Bains Oktober