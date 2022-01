Aschehoug styrker sakprosa-laget

Jan Swensson & Co henter to profilerte redaktører til sakprosaredaksjonen.

Det satses tungt i sakprosaredaksjonen på østsiden av Sehesteds plass ved inngangen til 2022. Jan Swensson & Co har hentet ikke bare en, men to forlagsredaktører til Aschehoug: Marie L. Kleve og Halvor Finess Tretvoll. I tillegg styrker Aschehoug laget på markedssiden.

– En drømmejobb

Marie L. Kleve (38) kommer fra Dagbladet, der hun vært featurejournalist, kommentator og leder for bok-, tv- og filmanmelderiet. Hun har gitt ut boka Grønnere familie på Kagge, og tar mastergrad i medieutvikling, studieretning sakprosa på Oslo Met, parallelt med redaktørjobben.

– Dette er en drømmejobb for meg! Jeg har vært journalist og kulturanmelder i over 15 år, men nå har jeg lyst til å være med på å lage bøker, ikke bare mene ting om dem. Fallhøyden blir jo deretter, men det er bare sunt, tror jeg, sier Marie L. Kleve. – Jeg kunne ikke funnet et bedre hjem i bokbransjen enn Aschehoug. Lange tradisjoner for både kvalitet og bredde, kombinert med høye ambisjoner for tida framover, passer meg bra. En usedvanlig hyggelig redaksjon er det også – og de lager de beste festene!

Og kanskje kommer det nye, interessante navn også på Aschehougs forfatterliste:

– Jeg håper å få jobbe med mange ulike temaer, og vil lage gode, aktuelle bøker som når bredt ut. En spesiell ambisjon er å finne fram til nye, spennende stemmer på sakprosafeltet, sier Kleve.

– Evne og vilje til fornyelse

En annen «nykomling» med pressebakgrunn var allerede på plass da Kleve gikk løs på sin nye Aschehoug-jobb nå på nyåret: Halvor Finess Tretvoll (42) kommer fra stillingen som redaktør i Res Publica forlag, men har tidligere journalistisk erfaring fra Ny Tid og Dagsavisen. Han har også bakgrunn fra NRK, der han ledet debattredaksjonen og bygde opp NRK Ytring, og har solid kompetanse på lyd, både fra NRK og som podkast-skaper.

– 150 år etter oppstarten spiller forlagshuset fortsatt en helt avgjørende rolle i norsk kultur og offentlighet. Her satses det dessuten offensivt på sakprosa og på lydproduksjoner nå. Vi skal ta posisjoner og videreutvikle kvaliteten og bredden gjennom nyskaping i en del av bransjen der det er ganske mye bevegelse. Det er virkelig et stort privilegium å få bidra til at alle de verdiene som henger i veggene i et sånt forlagshus forvaltes videre i en ny tid, sier Finess Tretvoll, og legger til: – Aschehoug oser av historie og tradisjoner, samtidig som det er en enorm evne og vilje til fornyelse slik at utgivelsene fortsetter å sette dype spor i mennesker og samfunn. Hvordan kan man unngå å elske en jobb i et sånt forlag?

Først – ikke bare i alfabetet

Halvor Finess Tretvoll, som selv har skrevet tre sakprosabøker, flagger store ambisjoner på vegne av sitt nye forlagshus:

– Sammen med de eminente forfatterne og nye kollegaene mine håper jeg å gi ut bøker som når bredt ut, inspirerer lesere og løfter samfunnsdebatten og vår felles evne til selvrefleksjon. Dessuten håper jeg å skape lydproduksjoner som vinner ny mark for den viktige litteraturen og sikrer at det vi driver med er bærekraftig over tid.

Forlagssjef for sakprosa i Aschehoug, Jan Swensson, er selvsagt godt fornøyd med nyrekrutteringene:

– Vi er veldig fornøyde med å få disse to dyktige og ambisiøse medarbeidere med på laget. Sammen med de flinke folka som er her fra før, har vi sikret oss at redaksjonen innehar det Aschehoug-forfatter Nils Arne Eggen kaller komplementære ferdigheter. Det gjør at vi står enda bedre rustet til å dekke et vidt spekter av utgivelser – fra strikkebøker til tunge biografier – samt utvikle nye formater med det som har kjennetegnet Aschehoug gjennom 150 år: kvalitet og publikumsappell.

Swensson kommer med følgende erklæring ved inngangen til jubileumsåret:

– Aschehoug er først i alfabetet blant storforlagene. Nå skal vi sørge for at Aschehoug også står i første rekke i norsk sakprosa.