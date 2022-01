Jægtnes’ gjennombrudd på Norsklista

– Det føles surrealistisk å se USA-romanen min på en bestselgerliste - i ordets rette forstand og ikke bare som en verbal krykke for å kommentere en toppidrettsprestasjon overfor en lat sportsjournalist, sier Hilde Susan Jægtnes.

Ettersom Hilde Susan Jægtnes’ tidligere romaner har gått relativt stille i dørene, kan vi trygt kalle Jeg grunnla De forente stater (Tiden) forfatterens gjennombruddsroman. Nå finner vi den på bestselgerlista over norsk skjønnlitteratur.

– Jeg innser at jeg så langt i forfatterskapet muligens har skrevet for surrealistisk til å kunne havne på noen bestselgerliste, sier Jægtnes.

Smittende suksess

Jeg grunnla De forente stater handler om Alexander Hamilton – intet mindre. Aftenpostens anmelder Preben Jordal skrev: «Akkurat da jeg skulle til å klage over manglende variasjon i norsk samtidslitteratur, kom det ut en roman om den amerikanske nasjonsbyggeren Alexander Hamilton […] ja, han fra Broadway-musikalen.»

Anmelderne var begeistret og boka ble Brageprisnominert og er nå nominert til P2-lytternes romanpris.

– Jeg skulle ønske at denne romanens suksess på magisk vis smittet over på de tidligere utgivelsene, slik at norske lesere ved et slag ble superinteressert i surrealisme, drømmelogikk, klamme kvinnelige gotiske eventyr og islandsk bondegårdsrølp. I så fall ville alt jeg har skrevet blitt utsolgt på et blunk, og jeg ville endelig fått råd til det gjennomsiktige flygelet jeg ønsker meg, sier Jægtnes.

Norsklista – Skjønnlitteratur – Uke 52 – 2021

Listen er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.

Forfatter Tittel Forlag 1 Vetle Lid Larssen Lucias siste reise Strawberry Publishing 2 Jørgen Jæger Dommen Strawberry Publishing 3 Gunnar Staalesen 2020: Post festum Gyldendal 4 Aslak Nore Havets kirkegård Aschehoug 5 Linn Ullmann Jente, 1983 Oktober 6 Jan-Erik Fjell Ringmannen Strawberry Publishing 7 Anne Holt Det ellevte manus Gyldendal 8 Ingvild H. Rishøi Stargate Gyldendal 9 Anne B. Ragde Hjerteknuseren Strawberry Publishing 10 Simon Stranger 304 dager Aschehoug 11 Helene Flood Elskeren Aschehoug 12 Herbjørg Wassmo Mitt menneske Gyldendal 13 Lars Saabye Christensen Byens spor: Jesper og Trude Cappelen Damm 14 Hilde Susan Jægtnes Jeg grunnla De forente stater Tiden 15 Samuel Bjørk Ulven Cappelen Damm