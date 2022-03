135 millioner for fire bøker

Fantasy-forfatteren Brandon Sanderson ba om ni millioner kroner i crowdfunding for fire planlagte bøker. De ti millionene fikk han inn på 35 minutter, og ett døgn etter var beløpet oppe i 135 millioner kroner.

Brandon Sanderson er en etablert og profilert sci fi/fantasy-forfatter som gir ut på etablerte forlag. Men parallelt med dette har den amerikanske 46-åringen i en årrekke drevet med selvpublisering. Og nå har han tatt denne virksomheten til et nytt nivå.

Under pandemien påbegynte han skrivingen av fire ulike romaner, og for å fullføre disse og finansiere selvpublisering av dem lanserte han nylig en kampanje på crowdfundingsiden Kickstarter. Og det ga resultat.

Sanderson søkte én million dollar (ca ni millioner kroner) for å finansiere skrivingen og utgivelsen av de fire bokprosjektene. Den summen nådde han etter bare 35 minutter, og når han våknet neste dag var beløpet oppe i 15 millioner dollar (ca 135 millioner kroner). Og dagen etter det igjen kunne han konstatere at summen nå var vokst til 19 millioner dollar. Ifølge Kickstarter har ingen kampanjer noensinne nådd så store beløp så raskt.

Nært forhold til fans

At Sanderson lyktes så bra tilskriver analytikere forfatterens nære forhold til sine fans. Ifølge opplysninger han selv gir til The New York Times har han solgt 20 millioner bøker, fordelt på print, ebøker og lydbøker, og han turnerer store deler av året for å kunne møte sine fans.

Selv om interessen for hans selvpubliserte bøker er enorm, har han ingen intensjoner om å kutte båndene til forlagene Tor (Macmillan Publishers) og Delacorte Press (Penguin Random House) som gir ut han bøker. Sanderson mener det er en vinn-vinn situasjon, der det er viktig for ham å være representert i vanlige bokhandler, samtidig som hans selvpubliserte bøker ventelig vil bidra til å øke interessen for forlagenes backkatalog.

Tor og Delacorte Press melder samtidig at begge forlagene slipper hver sin ny Sanderson-bok i løpet av året.