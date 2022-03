Morten Pape vinner Politiken-pris

Den 35-årige danske forfatteren fullfører sin Amager-trilogi i god stil med romanen «I ruiner» og innkasserer nok en pris for sin innsats.

Morten Pape er fra Amager i København, og gjennom tre bøker og 1600 sider har han skildret livet på sitt hjemsted på godt og vondt. Og det har han gjort med en slik framgang at alle hans tre Amager-bøker har mottatt priser i hjemlandet. For debutboka Planen (2015) mottok han Bogforums debutantpris, for Guds beste børn (2018) fikk han DRs romanpris – og nå har han altså blitt tildelt Politikens Litteraturpris for I ruiner (2021), det tredje og avsluttende bind i Amager-trilogien.

Det er Politikens lesere som har stemt fram Morten Papes I ruiner, noe avisas anmelder neppe har noen innsigelser til. Da roman ble utgitt i fjor høst omtalte Politikens anmelder begeistret boka som «noget nær en sensation».

Foreløpig er bare en av Morten Papes bøker tilgjengelig på norsk. Det andre bindet i Amager-trilogien, Guds beste barn, ble utgitt på Aschehoug i fjor vinter, oversatt av Cecilie Winger.