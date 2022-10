10 bøker til Halloween

TI PÅ TIRSDAG: Vi har nifse dager foran oss. Her er ti aktuelle bøker som passer perfekt som Halloween-lesing.

Vi har entret årets skumleste uke. Det er mørke og stormfulle netter, og, i følge gammel overtro, er det nå skillet mellom denne verden og den andre er på sitt aller tynneste. 31. oktober skal barn over hele landet ut i gatene for å feire Halloween.

Forlagenes høstlister bringer flere bøker som passer perfekt som oppladning til selve dagen. Det er gjensyn med kjente barnebokkarakterer, uløste mysterier, creepy stemning og ikke minst en hel drøss av gjenferd.

Her er ti bøker fra årets høstlister som er perfekt lesing til Halloween:

Pulverheksa feirer halloweeen av Ingunn Aamodt (Cappelen Damm)

Bøkene om Pulverheksa har blitt moderne klassikere, og det er mange barn som kjenner dette universet godt. En sen og mørk høstkveld banker det på døra til det lille heksehuset i Pulverskogen og utenfor står en bitteliten heks. Knask eller knep, sier den lille heksa og forteller at det er Halloween!

Uløste mysterier – True crime, skrekk og skumle grøss av Pernille Tufte Radeid (Cappelen Damm)

Programlederen for Truecrimepodden har skrevet bok. Her får leseren oppleve en rekke nifse og uforklarlige hendelser fra hele Norge. Hvem er skikkelsen som beveger seg gjennom Nidarosdomen i munkekappe? Hva skjedde egentlig med kvinnen som ble funnet død i Isdalen i 1970? Og hvorfor ringer telefonen hver natt på Bærums verk?

Ekte gjenferd av Camilla Otterlei (Vigmostad & Bjørke)

I denne boka møter du noen av Norges skumleste gjenferd. Her blir du kjent med spøkelser som hjemsøker hotell og herregårder, kirker og museer, fyrtårn og festninger. Gjenferdene har ulike historier, men de deler en tragisk skjebne: De fikk aldri fred i døden og går igjen til evig tid. Noen er harmløse, til og med hjelpsomme – andre sprer frykt og uhygge! Har du noen gang møtt et gjenferd i et gammelt hus?

Dunkle fortellinger av Rebecca Wexelsen (Vigmostad & Bjørke)

Wexelsen er klar med «grøssernoveller som holder deg våken om natta», skriver forlaget. Boken inneholder en samling frittstående noveller fra en verden som minner veldig om vår egen, men allikevel er noe helt annet. Her blandes det hverdagslige med det uforklarlige, og resultatet er mørkt, ubehagelig og helt særegent.

Ikke la de døde komme hit av Monika Steinholm (Vigmostad & Bjørke)

Monika Steinholm har skrevet en psykologisk thriller med overnaturlige elementer. Cecilia har mistet moren sin. Nå har hun ikke lenger noen. Cecilia vil skape seg et enklere liv, og da hun oppdager det falleferdige småbruket langt inne i fjellheimen, er det som å komme hjem. Familien som bor der, sier til og med at de har ventet på henne … Langsomt sniker uroen seg inn i den nye tilværelsen. Hvorfor får hun ikke krysse elva? Hva skjer egentlig der ute ved det store rognetreet hvert verv? Og vil hun noen gang kunne forlate sitt nye hjem?

Den unge Poe – Mysteriet i Likhusgata av Cuca Canals (Omnipax. Oversatt av Signe Prøis)

Verdens første detektivfortelling tilpasset 9–12-åringer. Boken utgir seg for å være fortellingen om barndommen til den amerikanske forfatteren bak «Mordene i Rue Morgue» (1841). Krimgåten følger ganske tett på Poes opprinnelige Rue Morgue-historie, bortsett fra at unge Poe selv er skrevet inn som detektiv og at handlingen foregår i Boston, ikke i Paris.

I Likhusgata i Boston er det begått et bestialsk drap på en kvinne og datteren hennes. Drapet skjer like ved der den unge Edgar Allan Poe bor sammen med adoptivforeldrene sine. Når faren til en av skolekameratene hans blir anklaget for udåden, bestemmer han seg for å undersøke saken på egen hånd. Edgar er observant og så god til å trekke slutninger at sakens hovedetterforsker, Auguste Dupin, bestemmer seg for å hyre ham som sin assistent. Det er så duket for en god, gammeldags detektivhistorie.

Dinosaurgjengen og Halloween-festen av Lars Mæhle (Kagge)

Lars Mæhles dinosaurunivers for de minste har nådd sin niende bok. Denne gangen skal dinosaurene Rasmus og Trym gå knask eller knep på halloween. Men hvem skjuler seg bak alle de skumle dørene? Ei kjempeekkel heks, en planteetende vampyr eller rett og slett et skjelett? Og er det egentlig så lurt å gå til den gamle hytta i sumpskogen?

Spøkelsesvenn. Poltergeist av Michelle Tolo (Aschehoug)

Dette er oppfølgeren til Michelle Tolos debutbok. Det er en tegneserieroman om et ganske spesielt vennskap, mellom Magnus og spøkelset Saga. De øver seg på å fange poltergeist, og når faren til Magnus kommer hjem med en eldgammel mynt, får de virkelig bryne seg på et helt ekte tilfelle.

Mia Myhr og barna som forsvant av Sara Hjardar (Egmont)

Høsten 2021 vant Sara Hjardar Egmonts store tegneseriekonkurranse, i skarp konkurranse med over 200 andre innsendere. Premien var 50 000 kroner og en bokkontrakt – som har resultert i første bok i serien om Mia Myhr, Barna som forsvant. Den grøssende tegneserieromanen følger Mia Myhr som flytter med foreldrene og søsteren Hanna til bestemorens hus i utkanten av en skog. Bestemoren hennes forsvant sporløst for fem år siden. Mia tar med seg tegneblokken sin inn i skogen, der hun oppdager et tjern som aldri har vært der før, og får et glimt av et skremmende, mystisk dyr. Når søsteren og vennene hennes blir borte etter en badetur til tjernet, må Mia prøve å finne ut hva som har skjedd – ved å dykke ned under den mørke overflaten.

Blüchers hemmelighet av Alexander Løken (Cappelen Damm)

Alexander Løken vant i 2015 Bokslukerprisen for debutboken Trollskallen. Denne høsten er han klar med en grøsser for de yngre – med linjer tilbake til krigen.

Det er sommeridyll i Drøbak, men men alt er ikke som det skal være i forsommersola. Når krabbene angriper i flokk og sjøen utstråler en mørk kraft som truer med å trekke henne ned, er det ikke rart Kit (14 år) helst vil dra hjem. Hva er det som skjer? Hyttenaboen forteller gufne ting, men hvorfor skal hun tro på en gammel fyr som påstår han har jobbet for CIA? Kanskje fordi det ligger noe på bunnen av Drøbaksundet som har begynt å bevege på seg …