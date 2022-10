SAKLIG: Blomster har vært sentralt i alt fra bakholdsangrep i krig, genforskning, finansbobler, livsviktige medisiner og som kulturelle symbolmarkører. Nå har Terese Moe Leiner skrevet bok om sin lidenskap: blomster.

Terese Moe Leiner er designsjef i Kagge forlag og lidenskapelig opptatt av blomster. Nå har hun nylig utgitt boken Vanlige blomster hos Ljå forlag. Vi tok en prat med forfatteren om blomster, blomstenes betydning og sakprosa.

– Hvorfor skrev du akkurat denne boken?

– Jeg ble spurt av Ljå forlag. De visste jeg var blitt et lidenskapelig hagemenneske. I tillegg er jeg vokst opp med en far som var professor i blomsterdyrking, så jeg har alltid vært omringet av blomster.

– Hvis man vil gi en bukett til den man elsker: Hvilken blomst(er) bør man velge?

– Utenom roser, som er den opplagte kjærlighetsblomsten, finnes det så klart andre sorter som kan egne seg. Slik som rosa hortensia som kan bety «You are the beat of my heart». Ellers er en bukett tulipaner aldri feil som et symbol på den perfekte kjærlighet.

– Hvilke blomster bør man absolutt ikke gi?

I min blomsterverden finnes bare interessante sorter. Men det er noe som heter «blomstenes hemmelige språk», og der betyr en sort eller mørk burgunder georgine (dahlia) ondskap og bedrageri. Men jeg synes det er dårlig gjort å lage en slik merkelapp på en så vakker blomst. Jeg ville blitt glad for en bukett med sorte georginer.

– Kan du fortelle litt om hvilken rolle blomster har spilt i utvikling av medisiner?

– Blomster som medisin har eksistert i tusenvis av år. Allerede i sumeriske samfunn ble opium fremstilt fra valmuer. Opiumekstrakt ble særlig brukt som et effektivt smertestillende middel. De fleste kjenner til bruken av solhatt (echinacea) for å forhindre eller behandle forkjølelse. Den er kanskje fremdeles en av verdens mest utbredte naturmedisin.

– Og Revebjelle – som forøvrig er svært giftig – ble på 1700-tallet oppdaget som en virkningsfull medisin til folk med alvorlig hjertefeil. Virkestoffene blir fremdeles brukt i den farmasøytiske industrien. Dette er bare noen få eksempler av en drøss.

– Hvilke blomster vil du anbefale å starte med for den som er fersk blomsterdyrker?

– Nå er tiden inne for å plante tulipanløker eller narsisser før frosten kommer. Det er superenkelt. Bare stapp løkene ned i jorda. Så er det bare å vente og glede seg til våren når de popper fram og fargelegger hagen. Ellers er Cosmos en lett sommerblomst å dyrke. De er herdige, og når de først blomstrer holder de det gående til frost.

– Hva er din favorittblomst?

Det er helt umulig å peke ut en favorittblomst! Jeg har mange favoritter. Men georginer (dahlia) kommer høyt opp på lista.

– Hvilke tre andre sakprosabøker vil du anbefale?

– Om vi holder oss til blomsterverdenen kan jeg varmt anbefale Erin Benzakeins overdådige Cut Flower Garden. En annen bok innen natursjanger er nylig utgitte Et land av stein, som handler om Norges bergarter. Henrik H. Svensen formidler så glitrende godt i denne praktfulle og gjennomillustrerte boka. Fjorårets Ekko av Lena Lindgren satte et støkk i meg. Det er en rystende, sylskarp og fascinerende bok om hvordan algoritmene og moderne teknologi infiltrerer våre liv.