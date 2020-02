10 barnebokskatter på Mammut

Her er ti gode barne- og ungdomsbøker du burde sikre deg under årets Mammutsalg.

Barnebøker er alltid blant de mest populære titlene på Mammutsalget, og i år igjen er det mulig å sikre seg flere skatter. Her er det mulighet for å gjøre et kupp på tidligere års store bestselgere, så vel som titler fra prisvinnende forfattere fra inn- og utland.

Mac Barnett og Jon Klassen (ill.): Trekant (Mangschou)

«En dag går Trekant ut av døren sin for å spille Firkant et listig puss. Det går ikke helt som planlagt.». Det skriver forlaget om handlingen i boken Trekant, den første boken i serien fra superduen Barnett og Klassen.

Boken er skrevet av Mac Barnett, som blant annet er kjent for Miles og Niles-serien. Illustrasjonene er det den prisbelønte Jon Klassen som står for. Han er kanskje mest kjent for sin hattetrilogi, men samarbeidsprosjektet med Barnett hvor trekanter, sirkler og firkanter er hovedkarakterene er også blitt populær blant foreldre. Med enkle streker og absurd humor, er dette en hit for både store og små.

Ida Jackson: Brillebjørn flyr (Gyldendal)

Ida Jacksons Brillebjørn har blitt en av NRK Supers mest populære karakterer, og i bøkene får leserne møte Brillebjørn som liten bjørn i hverdagslige situasjoner. I Brillebjørn flyr skal han til Syden med mamma og mor, og det passer fint for Brillebjørn for han elsker å utforske flyplasser og fly.

Brillebjørn er en karakter de aller fleste barn kjenner til, og vil slå godt an hos de aller minste.

Maja Lunde og Lisa Aisato (ill.): Snøsøsteren (Kagge)

Lunde og Aisatos samarbeidprosjekt var en av de store boksuksessene i 2018. Boken er allerede hyllet som en juleklassiker, og sammenliknes med bøkene til Charles Dickens og H.C Andersen. Dersom du ikke allerede har sikret deg denne juleskatten, er mammutsalget en gyllen mulighet.

Boken er delt inn i 24 kapitler, og følger 11 år gamle Julian. Julefeiringen hans er annerledes enn hva den pleier å være, siden storesøsteren Juni er død. Han møter juleelskeren Hedvig, som gir ham tilbake troen på en fin jul – og viser ham det mystiske huset hun bor i.

Iben Akerlie: Lars er lol (Aschehoug)

Iben Akerlies debut Lars er lol var en stor suksess da den utkom i 2016. Boken vant ARKs Barnebokpris samme år, og fikk god kritikk fra anmelderne.

Boken handler om Amanda, som blir fadder for førsteklassingen Lars som har Downs syndrom. Det skaper problemer for Amanda, som gjerne vil være vennen til Lars, men samtidig også bli en av de kule i klasse. Når hun sprer stygge bilder av Lars, skuffer hun alle rundt seg og hun må gå en lang og ydmykende vei for å gjenvinne respekt.

Hilde Hagerup: Bestefar og jeg sparer til hund (Aschehoug)

Hilde Hagerup har skrevet flere prisbelønte bøker, og forfatterskapet hennes har også fått stor oppmerksomhet internasjonalt. Bestefar og jeg sparer til hund er en søt historie, om forholdet mellom Pelle og bestefaren.

Pelle har veldig lyst på hund, men mamma sier nei. Heldigvis for Pelle sier bestefar at det er en god ide. Sammen begynner de å spare til hund, men de må holde det hemmelig for alle andre.

Gareth P. Jones: De dødes byrå (Mangschou)

Sam Toop kan både se og snakke med spøkelser. Det er ikke en dum egenskap når man er sønn av en begravelsesagent, men det kan være fryktelig slitsomt også – for flere av de døde trenger hjelp med ulike oppgaver. Når en demonhund hjemsøker London, blir Sam bedt om å hjelpe til i etterforskningen. Men det er ikke sikkert han kan hjelpe spøkelsene denne gangen.

Denne viktorianske spøkelseshistorien, med spennende tvister, passer godt til de som liker Neil Gaimans Kirkegårdsboka eller Marg&Bein-serien.

Mari Moen Holsve: Ingen sover trygt i natt (Cappelen Damm)

Mari Moen Holsve ble i fjor tildelt Bokslukerprisen, og i år kan du kjøpe den prisvinnende boken på Mammutsalget.

Boken blir av forlaget beskrevet som en «Stranger Things-aktig grøsser», mens juryen i Bokslukerprisen mente «Den er sykt bra!». Handlingen er lagt til Skymdal, hvor Håkon, Marie og Hare får beskjed om at klassekameraten Jon Michael er død. Det brådødsfallet gjør dem nysgjerrige, og etter skolen titter de inn vinduet til Jon Michaels hus. Synet som møter dem er grotesk, og de vet at en morder er løs i byen deres.

Marianne Kaurin: Syden (Aschehoug)

Syden ble utgitt i 2018, og i fjor ble Kaurin tildelt Aschehoug barnebokpris for sitt forfatterskap.

– Med høstens roman, Syden, bekrefter Marianne Kaurin sin posisjon som en av våre aller mest lovende forfattere, som overbeviser stort i møte med stadig nye sjangre, het det i juryens begrunnelse.

Boken handler om Ina, som lyver for hele klassen om at hun skal tilbringe sommerferien i Syden. Hun vet ikke hvorfor hun sier det, men det får Markus til å smile – og derfor vokser løgnen hennes. Det eneste problemet er at den nye gutten i klassen har flyttet i nærheten av Ina, og han kan se at hun ikke er i Syden.

David Walliams: Verdens verste barn (Aschehoug)

David Walliams er for de fleste nordmenn mest kjent fra duoen i komiserien Little Britain, men de siste årene har han også gjort seg bemerket her til lands for barnebøkene sine. Blant annet boken Verdens verste barn har tatt unge lesere med storm, med en Roald Dahlsk absurd humor. Verdens verste barn er flere historier om de verste barna i hele verden; møt en gutt som samler på buser, en jente som elsker møkk og en gutt som sikler så mye at han havner i trøbbel.

J.R.R. Tolkien: Hobbiten og Silmarillion (Tiden)

Disse to klassikerne går inn i kategorien «Bøker alle burde ha lest», og passer godt til barn som elsker fantasy. Tolkiens Ringenes herre-univers spenner seg langt forbi trilogien, og i Hobbiten følger vi Bilbo Lommeluns reise med dvergene til Ensomfjellet. I Silmarillion foregår handlingen i tiden før både Hobbiten og Ringenes herre. På årets Mammutsalg kan du sikre deg disse to skattene, i praktutgaver.